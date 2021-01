Øystein Hildeskor er orienteringsforbundets nye generalsekretær

Øystein Hildeskoryngre er ansatt som generalsekretær i Norges Orienteringsforbund.

Øystein Hildeskor er en yngre bror til Kjetil Hildeskor (generalsekretær i friidrettsforbundet)

Hildeskor har vært fungerende generalsekretær etter at Lasse Arnesen avsluttet sin seks år lange åremålsstilling 1. november.

– Vi er svært godt fornøyde med at Øystein (Hildeskor) endelig har signert. Han har i perioden som fungerende generalsekretær vist gode lederegenskaper. Han tenker strategisk, ser muligheter, jobber hardt og kommuniserer godt med alle. Dessuten har han blitt en skikkelig orienteringsentusiast som de siste årene har hatt stor glede av å finne turorienteringsposter. Med alle formalia på plass, var dette en enkel beslutning for oss, sier president i Norges Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas.

Hildeskor har jobbet både i Akershus Idrettskrets, Norges Friidrettsforbund (Akershus Friidrettskrets) og sist i Bedriftsidrettsforbundet, før han ble ansatt som assisterende generalsekretær i Norges Orienteringsforbund i 2018.

– Etter å ha gått noen runder både med meg selv og familien, har jeg landet på at dette er noe jeg virkelig ønsker og er motivert for. Jeg ser fram til å jobbe for at Norsk Orientering skal ta nye steg, både på mosjonstilbud og på toppnivå, sier Hildeskor.

(©NTB)

