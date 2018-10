Özil briljerte da Arsenal tok sin tiende strake seier

Anført av en svært leken Mesut Özil tok Arsenal sin sjuende strake seier i Premier League da Leicester ble slått 3-1 på hjemmebane mandag.

At Arsenal hadde ni strake seirer i alle turneringer så imidlertid ikke ut til å skremme Leicester da laget var på London-besøk.

Ben Chilwell sendte gjestene i føringen etter halvtimen, via beinet til Héctor Bellerín. Da hadde Leicester allerede hatt flere store muligheter til å ta føringen. I tillegg ble gjestene snytt for et soleklar straffespark da Rob Holding brukte armen til å slå unna en ball i feltet.

Baklengsmålet så ut til å vekke et sløvt Arsenal, og anført av en kreativ Özil ble det balanse i regnskapet minuttet før pause. Den tyske kapteinen førte ballen oppover før han la ballen til Héctor Bellerín. Spanjolen la ballen inn i feltet der Özil dukket opp og sendte kula iskaldt i nettet via stolpen.

Med det ble han den mestscorende tyskeren (30 mål) i Premier League-historien, ifølge statistikksiden Opta.

Det var kanskje ikke rettferdig, men lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Hjertet i halsen

I annen omgang var gjestene nær ved å ta ledelsen. Hjemmefansen satte nok hjertet i halsen da Onyinye Wilfred Ndidi headet ballen i tverrliggeren etter 57 minutter.

Med halvtimen igjen å spille satte Arsenal inn Pierre-Emerick Aubameyang. Fem minutter senere hadde Arsenals toppscorer satt to baller i nettet bak Leicesters danske keeper Kasper Schmeichel.

Özil var arkitekten da han spilte Bellerin fri på høyre før Aubameyangs 2-1-mål. Spanjolen la en ferdigscoret crosspasning til Aubameyang. Tre minutter senere viste Özil seg fram igjen. Midtbaneeleganten var svært delaktig da Arsenal økte ledelsen etter et særdeles pent angrep.

Tyskeren fikk fortjent trampeklapp da han ble byttet ut ti minutter før slutt.

Tiende strake

Etter 3-1-scoringen gikk lufta ut av gjestene, og Arsenal kontrollerte kampen ut. Dermed tok vertene sin sjuende strake seier i Premier League, den tiende i alle turneringer.

Med tre nye poeng klatret Arsenal opp på fjerdeplass i ligaen med sine 21 poeng. Det er samme poengsum som Chelsea og Tottenham, men Chelsea har tredjeplassen på grunn av bedre målforskjell. Manchester City og Liverpool troner øverst med 23 poeng.

Leicester ligger på 12.-plass med sine 12 poeng.

Neste runde tar Arsenal turen til Selhurst Park for å møte Alexander Sørloths Crystal Palace, mens Leicester tar imot West Ham.

(©NTB)

