Özil får støtte fra tyrkisk fotballtopp

Den tyrkiske fotballpresidenten Yildirim Demiroren sier han er svært kritisk til behandlingen Mesut Özil har fått av Tysklands fotballforbund.

Arsenal-stjernen Özil har skapt voldsom debatt etter at han nylig satte punktum for den tyske landslagskarrieren og samtidig anklaget det tyske fotballforbundet for rasisme.

Özil har tyrkiske røtter og har uttalt at han blir sett på som en tysker når landslaget vinner, men en innvandrer når det vinner.

– Jeg støtter Mesut Özil og hans familie fullt ut, og jeg fordømmer behandlingen han har fått samt truslene og meldingene som har hetset ham for hans bakgrunn, uttaler Demiroren.

Han legger til at enhver fotballspiller skal beskyttes mot ydmykelse, diskriminering og hatefulle ytringer, enten det skjer i det offentlige rom eller ikke.

– Alle medlemmer av det internasjonale fotballsamfunnet må samles om å utrydde rasisme og intoleranse og fortsette denne kampen uten å gi opp, oppfordrer Demiroren.

