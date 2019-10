Özil i stort intervju: - Om vi ikke spiller bra i storkampene, er det alltid min skyld

Tyskeren vet at fans forventer mer av ham, men avkrefter at han planlegger å forlate Arsenal.

Det sier han i et intervju med David Ornstein i The Athletic torsdag.

Özil kom til Arsenal fra Real Madrid i 2013, og signerte en ny treårskontrakt verdt 350.000 pund i uka i januar 2018.

31-åringen, som i intervjuet gjør det klart at han planlegger å bli i klubben til hvert fall 2021, er på sitt beste en svært viktig brikke i Arsenal, men hans rolle har blitt stadig mindre etter at Arsene Wenger forlot sin managerpost i London.

Midtbanespilleren har kun vært involvert i to av Arsenals 11 kamper så langt denne sesongen, men statistikken til den slepne teknikeren er likevel klar:

Kun Christian Eriksen, David Silva og Kevin de Bruyne har slått flere målgivende pasninger i ligaen siden Özil kom til Arsenal, men veteranen er likevel ofte gjenstand for kritikk når Arsenal sliter.

- Om vi ikke spiller bra i en storkamp, er det alltid min skyld. Om det hadde vært sant, hvordan forklarer man da våre resultater i de såkalte «store kampene» når jeg ikke var involvert? Det er ingen reell forskjell. Jeg vet folk forventer at jeg skal tilby mer, at jeg skal diktere spillet og utgjøre forskjellen - og jeg gjør det også - men det er like enkelt som det, sier han åpenhjertig.

TIDLIGERE SJEF: Arsene Wenger signerte Özil fra Real Madrid i 2013. Foto: Alastair Grant (AP)

Spilte tross sykdom

I tillegg til at tyskeren nå slår tilbake mot kritikken at han ikke leverer i de store oppgjørene, tar han også opp temaet som handler om at han ofte har måttet stå over kamper som følge av sykdom.

- Jeg blir veldig frustrert når jeg mister en kamp på grunn av sykdom og folk stiller spørsmål ved om det i det hele tatt er genuint. Ja, det har skjedd et par ganger, spesielt på vinteren, men hva skal jeg gjøre? Om du kjente meg, vet du at det skal mye til for at jeg mister en kamp og jeg har aldri brukt sykdom som en unnskyldning, forteller han og påpeker at han ved flere anledninger har spilt mange kamper mens han har vært småsyk eller vært småskadd.

Özil forteller om én episode da han i utgangspunktet måtte stå over en viktig kamp som følge av at han ikke var i form.

- Jeg var syk før Champions League-oppgjøret mot Bayern München (2017) og Arsene (Wenger) fortalte at jeg ikke var i kamptroppen på grunn av det. Neste morgen ringte imidlertid karene fra Arsenal og sa «Hør her, du må komme til arenaen, du må være med i kamptroppen». Til tross for at jeg var syk, ble jeg med troppen og spilte de siste 20 minuttene.

Snakker om ransepisoden

Özil og hans lagkamerat Sead Kolasinac ble nylig forsøkt ranet da to menn på motorsykkel stoppet tyskerens bil i et område i Nord-London, og deretter truet de to spillerne med kniv. Kolasinac klarte angivelig å jage de to ranerne bort, mens Özil søkte tilflukt i en tyrkisk restaurant i nærheten.

Nå snakker sistnevnte ut om den traumatiske episoden.

- Min kone satt ved siden av meg. Så kom disse karene. Vi så på hverandre i sikkert 10-15 sekunder. Vi trodde de kanskje ville ta et bilde eller noe, for det har skjedd tidligere. Deretter la vi merke til at vi hadde et våpen og at noe var i ferd med å gå galt. De så åpenbart den store bilen og da Sead ga meg noe, må de ha sett at han hadde en dyr klokke, erindrer Özil i intervjuet.

- De sa direkte til ham «gi meg klokken din!». Seads reaksjon var veldig, veldig modig ettersom han angrep én av angriperne. Han andre var foran bilen min på en motorsykkel som gjorde at jeg ikke kunne kjøre, sier han.

Tyskeren forteller at han forsøkte å riste av seg de to gjerningsmennene uten å lykkes med det første, men at de til slutt kom seg i trygghet.

Han understreker imidlertid at hendelsen gjorde kona hans veldig redd, og at fokuset hans på trening de neste dagene på var på kona hjemme i deres eget hus.

Mandag kan Özil igjen komme til å være tilbake i Arsenal-trøya når laget møter Sheffield United.