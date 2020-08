Özil med klar melding om egen fremtid: - Jeg bestemmer

Den omstridte tyskeren er tydelig på hvor fremtiden hans er.

Sist Mesut Özil spilte en kamp for Arsenal var 7. mars. Da Premier League åpnet opp igjen etter korona-pausen, var ikke tyskeren å se på banen én eneste gang.

Playmakerens situasjon på Emirates har vært et omdiskutert tema den siste tiden. Både nåværende Arsenal-manager Mikel Arteta og tidligere trener Unai Emery har flere ganger droppet å ta med 31-åringen i kamptroppen, til tross for at han har vært skadefri.

Vil bestemme fremtiden selv

Özil er på en kontrakt med Arsenal som gir han 350 000 pund i uken, og både fans og eksperter har stilt spørsmål om det er riktig å bruke slike summer på en spiller som for det meste sitter på tribunen. Mange vil at klubben skal kvitte seg med han, og frigi midler som kan bli brukt på andre spillere.

TILLIT I STARTEN: Mikel Arteta ga Mesut Özil tillit før korona-pausen, men etter fotball åpnet opp igjen har tyskeren sittet på tribunen. Foto: John Walton (Pa Photos)

Daily Mirror skrev tidligere i uken at Arsenal skal være klare med et tilbud med å kjøpe han ut av kontrakten.

Men hovedpersonen selv insisterer på at det er han selv som bestemmer fremtiden sin, og at han har lyst å bli i Arsenal for å kjempe om en plass i startelleveren til kontrakten hans går ut neste sommer.

- Min posisjon er klar. Jeg er her til den siste dagen av kontrakten min og jeg skal gi alt jeg har for denne klubben, sier Özil til The Athletic.

- Situasjoner som dette vil aldri knekke meg, de vil bare gjøre meg sterkere. Jeg har vist tidligere at jeg kan kjempe meg tilbake i laget, og jeg skal vise det igjen.

Tyskeren mener han fortjener å bli møtt med respekt.

- Jeg bestemmer når jeg reiser, ingen andre. Jeg signerte ikke for to eller tre år, jeg signerte for fire og bør bli respektert av alle, konstaterer 31-åringen.

Lite tillit under Emery

Özil, som ble hentet til Arsenal fra Real Madrid for over 42 millioner pund i 2013, havnet i unåde med tidligere manager Unai Emery og fikk ikke spille under store deler av hans ledelse. Da Emery fikk sparken gikk Fredrik Ljungberg inn i rollen som midlertidig manager, og svensken ga Özil tillit med en gang.

Da Arteta ble ansatt som ny hovedtrener i desember startet Özil alle de ti påfølgende kampene i Premier League, før koronaviruset satte en stopper for fotballen. Men i de 13 kampene Arsenal spilte etter korona-pausen fikk ikke tyskeren spille ett eneste minutt.

- Ting har åpenbart vært vanskelig, men jeg elsker Arsenal. Jeg elsker folkene i klubben - de skikkelige folkene, de som jeg har vært med i en lang tid - og jeg elsker London, det er hjemmet mitt, sier Özil.

- Hva enn som har skjedd de to siste sesongene, er jeg glad og veldig sterk mentalt. Jeg gir aldri opp noen ting. Jeg ønsker å hjelpe lagkameratene mine og jeg kommer til å kjempe for det. Jeg er i form, jeg vet hva jeg kan gjøre ute på banen, sier 31-åringen selvsikkert.

Özil har spilt totalt 254 kamper, scoret 44 mål og levert 77 målgivende pasninger for Arsenal siden han ankom London i 2013.