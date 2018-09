Özil og et selvmål fortsatte Arsenals seiersrekke

Arsenal kan takke Craig Cathcart og Mesut Özil for sin femte strake Premier League-seier etter 2-0 hjemme mot Watford.

Både Arsenal og Watford har levert varene i starten av sesongen og vartet opp med et jevnspilt oppgjør i London. Avgjørelsen falt ikke før kampens ti siste minutter.

– Akkurat nå er jeg litt skuffet og oppgitt fordi vi gjorde en flott opptreden og fortjente mer enn dette resultatet. Vi må prøve å være bedre neste gang, sa Watford-manager Javi Gracia til BBC.

– Vi sto oppreist i kanten, og selv om vi ble slitne mot sliten, fikk vi to scoringer. Så lenge vi matchet dem fysisk, har vi spillerne som kunne score målene, sa Arsenal-forsvarer Rob Holding og var tydelig fornøyd med å ha holdt nullen nok en gang.

Enorme muligheter

Alexandre Lacazette burde sendt vertene i ledelsen allerede etter kvarteret. Franskmannen ble spilt alene mot Watford-keeper Ben Foster og gikk for lobben, men avslutningen var av det elendige slaget.

Også gjestene slet med å få uttelling alene mot keeper. Isaac Success kom stormende alene mot keeper, men lobben snek seg like utenfor stolpen kvarteret før slutt.

Uheldig inngripen

Scoringen kom først etter 81 minutter da Craig Cathcart var uheldig. I duell mot Lacazette på et hardt, lavt innlegg satte briten ballen mellom beina på egen keeper mot spillets gang.

Etter scoringen fikk Arsenal fart på lokomotivet. Kun to minutter senere kombinerte Iwobi og Lacazette vakkert på høyrekanten. Sistnevnte fikk æren av å servere Mesut Özil som fikk en enkel jobb med å pirke inn 2-0, som også ble sluttresultatet.

Cech-skade

Et skår i Arsenal-gleden var at Petr Cech måtte ut skade like før pause. Sisteskansen pådro seg en lei strekkskade på et utspill. Dermed fikk Bernd Leno sin Arsenal-debut i Premier League. Tyskeren vartet opp med flere gode inngripener og holdt nullen.

– Det var en vanskelig start. Som keeper tenker du ikke at du vil bli byttet inn og at Petr Cech blir skadd. Jeg er lei meg på hans vegne. Jeg håper det ikke er for ille, fortalte Leno til BBC.

Med 15 poeng er Arsenal nummer fem på tabellen.

Lørdagens tap var Watfords andre for sesongen. Gultrøyene innehar sjetteplassen to poeng bak Arsenal.

