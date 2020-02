Pa-Modou Kah om Norge-karrieren: – Jeg viste vei for en ny generasjon

Pa-Modou Kah spilte ti landskamper for Norge. 39-åringen sier han banet vei for Joshua King og andre kommende fargede landslagsprofiler.

Kah, med en fortid som spiller i blant annet Vålerenga, snakker om sin norske landslagskarriere og egne drømmer for framtiden i et stort intervju med BBC.

39-åringen, som nylig ble ansatt som trener i canadiske Pacific FC, har et stort ønske om å bli landslagssjef i fødelandet Gambia en gang i framtiden. Samtidig ser han fortsatt på valget om å spille for Norge som riktig.

– Jeg angrer ikke på at jeg ikke spilte for Gambia, fordi landet på den tiden ikke var noen stor fotballnasjon, og vi hadde ikke systemet som behøvdes, sier han til den britiske allmennkringkasteren.

Ifølge 39-åringen, født i Gambias hovedstad Banjul, handlet det om å velge det landet som ga de beste forutsetningene for å skape seg en fotballkarriere

Han mener samtidig at han banet vei for andre store norske fotballprofiler.

– Som gambier er jeg stolt over å være den første fargede mannen ved siden av John Carew som spilte for landet. Jeg visste vei for den neste generasjonen av innvandrerungdommer i Norge, sier 39-åringen i BBC-intervjuet.

Videre henviser han til at en av de største profilene på dagens norske landslag, Joshua King, også har gambisk opphav.

Pa-Modou Kah avsluttet sin aktive fotballkarriere med flere sesonger i MLS-klubben Vancouver Whitecaps. Nå setter han seg høye mål som trener.

