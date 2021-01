På tide at han begynner å bruke hodet

Overgangsvinduet er åpent og Erling Braut Haaland (20) bruker endelig hodet. Spekulasjonene blir ikke mindre av det.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

PÅ VEIEN TIL 25 scoringer på 25 kamper i Bundesliga har Erling Braut Haaland hatt én mangel påpekt av mange. Luftstyrken har ikke stått i stil med alt annet han har levert og prestert. Hodespillet hans, for å være kategorisk brutal, har hatt betydelige mangler.

Analysen av Brautens ferdigheter har så langt vært den at han har alle verktøyene minus ett.

Lørdag kveld tok han endelig i bruk det siste.

FART, FYSISK STYRKE, gjennombruddskraft, timing, taktisk klokskap og meget godt utviklede avslutningsferdigheter med beina, Erling Braut Haaland har alt sammen. Han er per alle definisjoner en målmaskin. Alt han har gjort mellom de ni VM-målene mot Honduras (Norge U20 i VM 2019) og de to han scoret i Leipzig lørdag kveld, har vært banebrytende og grensesprengende.

Med 2-1 scoringa mot RB Leipzig tok han et steg til.

JEG VET IKKE hvor mange ganger jeg har skrevet det, men det er ingen grenser for Erling Braut Haaland. Han bare flytter dem. Fra Honduras-kampen i Polen 30. mai 2019 og fram til i dag har han knust alle rekorder. Steg for steg, mål for mål og rekord for rekord har Dortmund-spissen blitt den mest omtalte og framsnakkede fotballspilleren på Planeten Volleywood.

At FIFA ikke ga prestasjonene hans kreditt da han ikke ble nominert som en av elleve spillere til FIFA Awards i desember får så være.

Da avisa The Guardian nylig summerte rikets tilstand og plasserte Brauten på sjetteplass blant alle verdens spillere – bak Robert Lewandowski (Bayern Munchen), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kevin De Bruyne (Manchester City) og Sadio Mané (Liverpool) – kom skapet på plass.

ERLING BRAUT HAALAND er akkurat nå den hotteste spissen i bransjen. 1) Fordi Robert Lewandowski er 32 år og ikke skal noen steder. 2) Fordi han har sju år på Harry Kane (27) og nå også har begynt å bruke hodet. Og hvis det ikke er nok i årets første overgangsvindu, 3) fordi alle vet han er til salgs bare prisen og omstendighetene er riktig.

Spør du klubber som Real Madrid, Barcelona, Liverpool eller Manchester United om de kan tenke seg Erling Braut Haaland er svaret ja.

Eller for å være helt presis, ja takk!

MANGE HAR SAGT mye om Erling Braut Haaland siden hattricket mot Genk i Champions League-debuten høsten 2019. Nittini prosent har handlet om det han kan, gjør og er i stand til som en fryktløs spiss med ekstrem appetitt. Han er sjelden vare, Brauten, en ung mann av få ord og mange mål.

Var 2-1 scoringa i Leipzig det første virkelige tegnet på det neste steget i utviklingen, skal Robert Lewandowski virkelig passe seg.

DET ENESTE VI vet med sikkerhet er at alt kan skje i fotball. Bare timingen og pengene er riktig. Sånn sett blir det ikke roligere rundt Erling Braut Haaland etter enda en oppvisning i Bundesliga. Tilbake fra skade hadde han 80 rolige minutter mot Wolfsburg for en uke siden, denne lørdagen var han tilbake med to scoringer. Spekulasjonene vil garantert dra seg til gjennom måneden, ingen vet hvor ballen spretter.

Sist sommer, etter bare en halv sesong i Dortmund, begynte mange å snakke om veien videre.

I en bransje der pengene stort sett alltid får det siste ordet må derfor alle dører holdes åpne.

