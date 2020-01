«Paco» bet seg først merke i Haalands scoringsglede på en Bryne-trening

U20-landslagssjefen sto på sidelinjen da Haaland sjokkerte Fotball-Europa med ni mål mot Honduras, og fremhever 19-åringens kjærlighet for alltid å jakte mål.

DORTMUND (Nettavisen): Mye har skjedd siden fotballfans over hele verden i mai 2019 sperret opp øynene etter at Norge hadde slått Honduras 12-0 i U20-VM og daværende Salzburg-spiller Erling Braut Haaland scoret hele ni mål.

Åtte måneder senere er Haaland i Borussia Dortmund, etter å ha fortsatt å bøtte inn mål for Red Bull Salzburg, både i den østerrikske ligaen og ikke minst i Champions League.

Pål Arne «Paco» Johansen kjenner Haaland godt etter å ha hatt jærbuen på U20-landslaget.

Han glemmer ikke sitt møte med den gang 16 år gamle Haaland for tre år siden.

- Jeg husker første gang jeg så ham på en trening ute på Bryne kunstgress i februar 2017, og hvor glad han ble da de scoret, sier han til Nettavisen og fortsetter.

- Den kjærligheten for spillet og det å score mål tror jeg er litt av greia for ham, og det tror jeg gjør at han ikke har så mye annet han går og tenker på enn akkurat det. Det er spillet og det å score mål det handler om. Ja, det skjer på stadig høyere nivå, men det skjer også med bedre medspillere, sier «Paco» og trekker spesielt fram Jadon Sanchos fremspill da Haaland satte inn sitt første mål mot Augsburg lørdag.

Den engelske 19-åringen fikk ballen ute til høyre, før han med høyrefoten fant Haaland i bakrom med en nydelig stikker.

Haalands glede over å score mål er konstant, ifølge «Paco». Uavhengig av om det er på Signal Iduna Park foran 81.000 tilskuere eller på en trening på Bryne kunstgress.

- Jeg tror faktisk det handler litt om kjærlighetens hans til fotball. Han synes det er så gøy å spille fotball, og så kjekt å score mål uansett hvem han spiller med, mot, hvor mange som ser på og hvor mye som er på spill.

MÅL PÅ MÅL PÅ MÅL: Haaland har hatt svært mange scoringer å juble for det siste halvåret. Foto: Stefan Puchner (AP)

Klart å holde det gående

Landslagstreneren fikk oppleve det på nært hold da Haaland skapte overskrifter i både Norge og blant annet britiske aviser etter ni mål i én og samme VM-kamp.

Siden den gang har 19-åringen aldri sett seg tilbake. Debuten i Champions League endte med hat trick mot Genk, og han var lenge toppscorer i turneringen.

«Paco» gleder seg over stabiliteten Haaland har vist det siste drøye halvåret.

- Det begynte vel litt med Honduras i VM i slutten av mai, og nå er vi i midten av januar og han har levert jevnt og trutt på et nivå etter det. Det synes jeg er veldig gøy å se.

Han trekker videre fram evnen til nettopp det å holde det gående og prestere på et høyt nivå. Der ser han en klar endring på Haaland fra tidligere.

- For Erling har det gått fra litt korte perioder og enkeltkamper i både Molde og landslag, til den stabiliteten på høyt nivå. Så kommer ikke det til å vare evig selvfølgelig, men at det har vært en så lang periode med gode prestasjoner, det synes jeg er det som mest gøy å registrere, forteller han og fortsetter.

- Når man er ung er ikke det gitt. Det er mer vanlig at unge spillere varierer litt mer enn folk som har mer erfaring, så det å holde stabiliteten over tid i relativt ung alder lover godt for fremtiden, sier han.

9: Haaland scoret ni mål da Norge slo Honduras 12-0 i U20-VM i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Surfet på en bølge siden Honduras-kampen

«Paco» forteller at Haalands karriereutvikling på mange måter er et godt eksempel på hvordan de ønsker å legge til for på aldersbestemte landslag.

- Norske aldersbestemte landslag er som regel den hyppigste, og for noen den eneste, arenaen for internasjonal fotball for unge spillere. Det er der de både får kjent på og vist seg fram på den internasjonale scenen, sier han.

For Haaland har det vært gull verdt. For før U20-VM i Polen hadde han god erfaring med mesterskap på U-landslagsnivå fra tidligere.

- Erling har vært i tre mesterskap i tre år på rad nå. G17-EM i 2017, G18-EM i 2018 og U20-VM i 2019, sier U20-landslagstreneren.

Det var imidlertid ikke gitt at Haaland skulle markere seg som han gjorde i U20-VM. Lite spilletid i Salzburg i forkant av mesterskapet gjorde at sluttet seg til landslaget med lite spilletid i bagasjen.

- Han gikk jo til Salzburg for et år siden, og jeg var og besøkte ham i februar. Han hadde jo meget lite spilletid hele våren. Han spilte vel én omgang i en cupkamp, og så fikk han debuten i serien i siste serierunde, og da scoret han jo selvfølgelig.

Landslagstreneren påpeker at jærbuen kom til Polen etter kun å ha spilt litt mer enn en fotballkamp for førstelaget til Salzburg på en halv sesong, men legger samtidig til at det ikke var noe uvanlig ved at 19-åringen trengte tid det første året i ny klubb og i et nytt land.

- Jeg visste at Salzburg hadde solgt spissen (Munas Dabbur, journ. anm) sin som gikk til Sevilla, og at tanken var at Erling skulle inn. Så jeg var ganske sikker på at han skulle bli førstevalg, så håpet jeg han skulle ta med seg det fra siste kampen i VM som var bra.

Og det gjorde virkelig Haaland. Høsten 2019 dunket han inn mål etter mål for Salzburg etter å ha fått tillit som førstevalg på topp av Jesse Marsch.

Da han forlot den østerrikske klubben like før nyttår, hadde han notert seg for 16 mål på totalt 14 kamper i hjemlig serie, mens fasiten var åtte Champions Leauge-mål på seks kamper, hvorav fire av dem fra start.

- Han har bare fortsatt på den bølgen og seilt videre ved å fortsette å score mål. Det er kanskje mer enn man kan kunne håpe, men jeg er ikke sjokkert for han er et menneske som lever av og for å spille fotball og score mål, forteller «Paco», som karakteriserer Haaland som «en fantastisk fyr».