Paco får kritikk for laguttaket i Norges VM-åpning. Nå slår han tilbake

Den norske U20-landslagssjefen Pål Arne «Paco» Johansen bød på et par overraskelser mot Uruguay. Nå forklarer han hva som lå bak valgene.

NORGE U20 - URUGUAY U20 1-3:

LODZ (Nettavisen): Norge tapte til slutt 1-3 i VM-åpningen mot Uruguay fredag kveld.

Norge startet kampen dårlig, men leverte en andreomgang som lover godt for fortsettelsen av mesterskapet.

Før pause, da Norge lå under med to mål og alt så som mørkest ut, begynte kritikken å komme fra deler av Fotball-Norge mot landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansens laguttak.

- Vilt å ikke prioritere formspillere

Viking-spiller Jonny Furdal er ikke helt objektiv, men på Twitter tok han til orde for at formspiller og lagkamerat Kristian Thorstvedt skulle ha fått sjansen fra start.

- Han er i kanonform og burde vel startet, skrev Furdal.

- Selvsagt skulle han det. Er da vilt at man ikke prioriterer formspillere, svarte Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson.

Også TV-profil Kenneth Fredheim ytret seg negativt om landslagsledelsens valg av startellever fredag.

- Stusset litt over Norges laguttak mot Uruguay. Håkon Evjen vært meget god som høyrekant i Bodø. Utvilsomt best offensivt. Venstreback her. Tobias Børkeeiet midtstopper. Trygg ballsentral og ballvinner i Stabæk. Formspiller Thorstvedt på benk, skrev Fredheim.

Svarer på kritikken

Etter kampen fikk Pål Arne «Paco» Johansen anledning til å imøtegå kritikken.

Han svarer slik når Nettavisen ber ham forklare valgene av Evjen på venstresiden, Børkeeiet i en slags stopperrolle og benkingen av Thorstvedt:

- Børkeeiet har alltid spilt i den rollen, han flyttet vi opp på midten da vi la om til 4-4-2 i andreomgang, det er helt normalt for han. Kanskje vi burde spilt sånn fra start, men vi har spilt noen kamper på rad uten å slippe inn mål, så jeg følte det var naturlig å begynne på den måten, sier han til Nettavisen.

Han forteller at Uruguay nylig tapte en kamp mot Ukraina, et lag som spiller på samme måte som Norge og med fem bak.

- De slet veldig mot en femmer bak den kampen. Det var litt av vurderingen bak den, men da vi trengte mål, og de droppet ned med så mange spillere og prøvde å holde på ballen, la vi om til et høyere press og lyktes med det, sier Johansen.

HÆRFØREREN: Norges trener Pål Arne Johansen (t.v.) like før avspark i VM-kampen mellom Uruguay og Norge. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Han argumenterer for valget av Evjen slik:

- Det er litt risiko og gevinst, vi håpet å få mer i angrepsspillet enn vi ville tape i forsvarsspillet, i denne kampen ble det litt av begge deler, sier Johansen.

- Bidro fantastisk offensivt

Evjen slet nemlig enormt på sin venstreside i første omgang. Uruguay rettet alt sitt offensive spill mot den siden, og en knallgod Brian Rodriguez gjorde nesten som han ville med Glimt-spilleren før hvilen.

- Jeg tror mange kommer til å slite mot Rodriguez, han er en god spiller. Jeg synes Evjen hevet seg veldig i andreomgang, da hadde han bra kontroll på ham. Og jeg synes Håkon bidro fantastisk offensivt, sier landslagssjefen.

- Hvorfor valgte du Evjen fremfor Kitolano?

- Det er fordi jeg synes han er hakket vassere i angrepsspillet. Det fikk han vist her. Det ble en tøff kamp, men for å gå videre fra gruppa må vi vinne minst én kamp, og da må vi score mål. Vi ønsker å spille positiv fotball, og da må vi ha de som er aller vassest i angrepsspillet på banen, sier Johansen.

Valget om å begynne med formspilleren Kristian Thorstvedt på benken, argumenterer han slik for:

- Han er først og fremst her som spiss, og jeg synes vi har mange gode tiere og spisser her. Han kom inn og var begge deler, og jeg synes vurderingen om å starte med Erling på topp og de to andre tierne var riktig. I tillegg kom han sent ned hit, og det er ikke lenge siden han spilte kamp på kunstgress i Molde, og det spørs om han var klar for 90 minutter i dag. Vi får se fremover, han er en viktig spiller i troppen, og vi skal være her en stund. Han kommer nok mer og mer innpå, ja, sier Paco.

Mot Uruguay var ikke marginene på Norges side. Der Norge fikk en scoring annullert etter en hårfin offside, gikk Uruguay opp til 1-0 etter en hårfin onside.

- Scoret på tre av fire sjanser

I tillegg skapte Norge to enorme sjanser i andre omgang som begge endte med at en Uruguay-spiller skled ballen rett utenfor eget mål. Med litt hell kunne begge endt med scoring.

- At vi er der at det handler om marginer mot et så godt lag som Uruguay, er i hvert fall noe å bygge videre på, sier Paco til Nettavisen.

Han mener effektiviteten og flyten ble utslagsgivende denne gangen.

- De scoret vel på tre av fire sjanser, men det er sånn internasjonal fotball er. Jeg synes vi hevet oss litt mot slutten av førsteomgang, og ikke minst i andreomgang, og jeg synes at vi er veldig nære og fortjener poeng. Men de er dødelig effektive, sier Paco.

Nå gjenstår det to gruppespillskamper for Norges del. Neste motstander er New Zealand på mandag. Den kampen spilles også i Lodz, før gruppespillet avsluttes med oppgjøret mot Honduras i Lublin torsdag 30. mai.

New Zealand vant den andre kampen i Norges gruppe med oppsiktsvekkende 5-0 fredag kveld.

- Jeg fikk rett da jeg sa at det er lett å undervurdere dem. De er et bra lag, og jeg er ikke overrasket over at de vant, men det var en stor seier i en åpningskamp. De kommer sikkert med masse selvtillit og vet at de må ha poeng mot oss om de skal gå videre, for de regner kanskje Uruguay som den tøffeste motstanderne. Både de og vi er i en situasjon der man må ha poeng i den kampen, så det blir en tøff og tett kamp vi skal begynne å forberede oss til når vi kommer tilbake på hotellet nå, sier Johansen til Nettavisen.

De to beste i gruppa, samt de fire beste av seks treere, går videre til åttedelsfinalene.