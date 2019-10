Pål Bjerketvedt kalte Åråsen-episodene «trist for norsk fotball»: - Har vært mange reaksjoner

NFF-toppens uttalelser etter lørdagens kamp på Åråsen har engasjert. NFF møtes for å diskutere saken mandag.

Det har vært mange reaksjoner etter lørdagens hendelser på tribunen underveis i hatoppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga på Åråsen.

Hardt ut gikk NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt. Han uttalte blant annet til VG at hendelsene på Åråsen var et «trist kapittel i norsk fotball».

GENERALSEKRETÆR I NFF: Pål Bjerketvedt er toppsjef i Norges Fotballforbund. Han kom med krasse uttalelser etter kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga. Foto: NTB Scanpix, Berit Roald

- Mange reaksjoner

Det har fått flere til å reagere, særlig innad i supportermiljøene.

Når Nettavisen får tak i ham mandag, står Bjerketvedt inne for uttalelsene.

- Jeg mener fortsatt at hendelsene på Åråsen er et trist kapittel. Det er mange reaksjoner på et tema som engasjerer. De fleste er enige i at det går en grense for bruk av fyrverkeri og bluss, og den grensen ble overtrådt på Åråsen lørdag. Jeg ser at flere ansvarlige for supportermiljøene også mener det, sier Bjerketvedt til Nettavisen.

Generalsekretæren mener det ville vært fullt mulig å skape god stemning uten bruk av fyrverkeri og bluss som på lørdag.

- Hvis man hadde unngått fyrverkeri og bluss på banen, hadde lørdagens kamp vært mer akseptabel i dine øyne da?

- Det må være fullt mulig å skape god stemning på kampene uten bruk av fyrverkeri og bluss som på lørdag. I store fotballnasjoner som for eksempel Tyskland og England er det fantastisk stemning på kampene uten at blussing er et problem. Det skjer så å si aldri, sier Bjerketvedt.

- Dette skulle man hatt hver helg

Tidligere LSK-spiller Thorstein Helstad skrev på Twitter lørdag at stemningen og rammen på Åråsen er noe «man skulle hatt hver helg».

- Jeg tror Helstad mener at det skal være liv og røre på tribunen, gjerne med rivaliserende stemning mellom supportergruppene. Ikke at fyrverkeri og bluss skal kastes på banen under kampen, at dommeren flere ganger må stoppe kampen og at sikkerheten til publikum settes i fare, sier Bjerketvedt.

- På lørdag forlot barnefamilier kampen i første omgang og i pausen. Sånn kan vi ikke ha det, fortsetter han.

- Mange er bekymret for at interessen for norsk fotball er i ferd med å minske. Hva er din mening om det?

- Den diskusjonen har pågått kontinuerlig i alle år. Kvalitet og interesse går opp og ned, og har ingenting med spørsmålet om blussing å gjøre, sier Bjerketvedt.

TRIBUNESHOW: VIF-fansen blusset kraftig idet lagene kom ut på banen på Åråsen lørdag ettermiddag. Foto: Stian André de Wahl, Nettavisen

- Mener dere at norske fotballtribuner skal være helt fri for bluss og elementer som innebærer pyroteknikk?

- De er ikke helt frie for bluss i dag. Etter søknad og bestemte regler, blir det ofte gitt tillatelse til blussing i en kort periode rett før avspark – på tilrettelagte områder på banen. I 2019 har vi faktisk gitt tillatelse i 144 kamper hittil i år i de øverste divisjonene. UEFA er forøvrig kritisk til denne praksisen, de ønsker totalforbud, sier Bjerketvedt.

- Vil be om en forklaring



Direktør i konkurranseavdelingen til NFF, Nils Fisketjønn, sier et lørdagens kamp vil bli et tema så fort som mulig innad i fotballforbundet.

- Rapporter fra kampen tas opp i dag, deretter bestemmes veien videre. Vi vil be om en forklaring fra begge klubbene. Når forklaringene foreligger vil saken bli sendt over til påtalenemda, sier Fisketjønn til Nettavisen.

Fisketjønn sier at NFF har hatt dialog om bruk av pyroteknikk med supportergrupperingene i norsk fotball.

- Vi har i mange år hatt en dialog med supportergrupperingene. Vi har tillat organisert bruk av pyroteknikk etter søknad fra klubbene. Dette som en del av displayet på stadion.

- Det er godt kjent at enkelte supportergrupper vil at vi skal gå lenger. Lillestrøm hadde ikke søkt om å bruke pyroteknikk sist lørdag, sier Fisketjønn

RØYKFULLT: Lillestrøms supportere fyrte opp en stor mengde bluss underveis i kampen, uten at noen av de endte opp på banen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Vi har, med støtte fra UEFA vært skeptiske til å utvide bruk av pyroteknikk under kampens gang. UEFA har nulltolleranse for bruk av pyroteknikk i sine konkurranser. Ordningen vi har i Norge er ganske unik, sier Fisketjønn

Direktøren synes lørdagens hendelser på Åråsen ikke så bra ut.

- Fotballkamper skal være sikre og trygge på stadion for alle tilstede. Det har høyeste prioritet. Ut fra bildene jeg har sett så har jeg vanskelig for å se at sikkerheten ble godt ivaretatt, sier Fisketjønn

Fisketjønn sier at en eventuell reaksjon mot klubbene vil komme så fort NFF har gått igjennom hendelsene.

- Det vil ikke skje noe mer før påtalenemda sin konklusjon foreligger. Det kan fort ta en uke, sier Fisketjønn

Stopp i kampen

Rivaloppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga endte 0-0 på Åråsen. Fokuset etter kampen var naturlig nok på det som utspilte seg på tribunene, spesielt hos gjestenes supportere.

Allerede etter ett minutt av oppgjøret entret sikkerhetsansvarlig i NFF, Geir Ellefsen, banen og markerte at kampen skulle stoppes. Da hadde Vålerenga-supporterne kastet en håndfull bluss på banen.

SIKKERHETSSJEFEN: NFF-sikkerhetsansvarlig Geir Ellefsen ute på banen før avspark på Åråsen. Foto: Skjermdump

Etter kampen fortalte dommer Tommy Skjerven til Nettavisen at han var nære å ta lagene i av banen.

- Vi vil prøve så lenge som mulig å få kampen gjennomført. Hadde det skjedd mer i andre omgang så hadde kampen blitt stoppet og lagene sendt i garderoben. Det var nære, men jeg tror vi ville spilt ferdig helt ut uansett. Jeg tror ikke vi hadde reist hjem uten ferdigspilt kamp, sier Skjerven.

Nettavisen var i kontakt med sikkerhetsansvarlig i NFF Geir Ellefsen mandag. Han ville ikke kommentere saken.