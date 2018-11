Palace holdt United til 0-0 på bortegress

Manchester United og Crystal Palace leverte en sjansefest på Old Trafford, men måtte nøye seg med et annullert mål hver. Det sved mest for vertene.

– Et kjemperesultat. Resultatene har ikke gått vår vei i det siste, men det er fantastisk å få et poeng på Old Trafford. Og det kunne ha vært tre med alle sjansene vi hadde, sa Palace-målvakt Wayne Hennessey, ifølge BBC.

Og at lørdagens Premier League-kamp endte målløs er smått utrolig ut fra de mange store sjansene begge lag klarte å skape.

Publikum fikk dessuten spenning i form av to annullerte scoringer, begge for offside. Gjestene var først ute, da Victor Lindelöf stusset en ball i eget nett i duell med en offsideplassert Cheikou Kouyate like før pause.

Etter hvilen var det Romelu Lukakus tur til å føle på nettsus i noen få sekunder. Uniteds belgiske spiss satte inn en retur, men ble – muligens feilaktig – avblåst for offside.

– Frustrerende. Målet var å starte denne perioden, med åtte kamper fram til nyttår, på en bra måte. Vi vant ikke ett poeng, vi tapte to, oppsummerte United-manager José Mourinho etter kampen.

Intenst

Manchester United trengte seier for å holde følge med lagene foran seg på tabellen, men ble tidvis presset voldsomt på eget gress lørdag. Midtveis i første omgang hadde både Wilfried Zaha og Patrick van Aanholt gode muligheter til å sende Palace i føringen, men avslutningene ble for svake.

Vertene skapte også en mengde sjanser. Paul Pogba headet over fra god posisjon etter 17 minutter, mens Chris Smalling, Jesse Lingard og Anthony Martial var nær scoring noe senere i første omgang.

Etter halvspilt annen omgang ble United-keeper David de Gea testet ordentlig. Men han reddet først skuddforsøket fra Kouyate og deretter returen fra van Aanholt.

I det 74. minuttet kom Andros Townsend seg på imponerende vis alene med Uniteds sisteskanse, men han avsluttet svakt utenfor.

Faller

United-manager José Mourinho kastet innpå Marouane Fellaini, Marcus Rashford og Alexis Sánchez i jakten på seier. Trioen ble involvert i offensive forsøk fra vertene, men det skulle ikke lykkes helt.

Rashford fikk avslutte i Palace-feltet etter 88. minutter, men gjestenes heltemodige forsvar fikk blokkert forsøket.

Med uavgjort faller United til 7.-plass i Premier League, og Bournemouth kan dessuten gå forbi i løpet av helgen. Palace ligger på 15.-plass, ett poeng over nedrykksstreken.

Alexander Sørloth ble sittende hele kampen på benken for gjestene lørdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken