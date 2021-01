Palsson bytter fra Sandefjord til Sarpsborg

Islandske Emil Pálsson tar turen over Oslofjorden og går fra Sandefjord til Sarpsborg. Han er blitt enig om en kontrakt ut 2023.

Den hardtarbeidende midtbanesliteren lover å gi alt både defensivt og offensivt når han introduserer seg selv på klubbens nettside.

– Fansen kan forvente seg en hardtarbeidende, defensiv midtbanespiller som «likes to do the dirty work», men samtidig kan bli en stor del av det offensive med playmaking og aktivere spillerne rundt meg på banen, sier den 27 år gamle islendingen.

I Sandefjord var Emil Pálsson en viktig brikke i 2020-sesongen. Nå håper han å være med og ta Sarpsborg tilbake mot øvre halvdel av tabellen.

– Jeg har følt at Sarpsborg 08 har vist stor interesse for meg. Hvis jeg spiller kortene mine riktig og viser meg godt fram, håper jeg å kunne være en stor del av laget kommende sesong. Flere jeg har snakket med som har spilt her før, har utelukkende positive ting å fortelle. Samtidig føler jeg klubben har endt opp lavere på tabellen enn man selv har håpet på. Jeg håper å være med på å ta laget noen plasser høyere på tabellen, sier Pálsson.

(©NTB)

Reklame Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus