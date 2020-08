Palumbo debuterte i Serie A, Genoa berget plassen

Martin Palumbo ble byttet inn på overtid da Udinese avsluttet sesongen i Serie A med 1-0-seier borte mot Sassuolo. Genoa berget plassen.

Palumbo ble tredje nordmann med spilletid i avslutningsrunden i den italienske toppserien. Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen var innbyttere for Sampdoria lørdag. De har begge opplevd både scoring og utvisning denne sesongen.

Udinese klatret til 13.-plass da Stefano Okaka Chuka ble matchvinner mot 8.-plasserte Sassuolo. Palumbo kom inn for midtbaneankeret Walace i det fjerde av fem overtidsminutter.

Genoa punkterte spenningen i nedrykksstriden med 3-0-seier over Hellas Verona. Dermed rykker Lecce ned sammen med Brescia og Spal.

De fem siste kampene i Serie A-sesongen ble spilt søndag, etter at lagene i tetsjiktet hadde avsluttet sin seriesesong lørdag. Spenningen var knyttet til hvorvidt Lecce kunne ta seg forbi Genoa og berge plassen.

Tidlig avgjort

Da måtte Lecce vinne sin kamp mot Parma og Genoa avgi poeng på hjemmebane. To mål av Antonio Sanabria fulgt av Cristian Romeros 3-0-scoring før pause i Genova gjorde det klart at det ikke kom til å skje.

Lecce kom tidlig under med to mål mot Parma på vei mot det som ble 3-4-tap. Antonin Barak og Biagio Maccariello utlignet med to raske mål rett før pause, men danske Andreas Cornelius sendte gjestene i ny ledelse tidlig i 2. omgang. Vertene kom aldri à jour, men Gianluca Lapadula satte inn kampens siste mål. Det ble Lecces siste Serie A-mål på iallfall ett år.

Tre utvist

Selv om alt var avgjort i Genova, ble det en frisk avslutning med tre røde kort, hvorav to til hjemmelaget. Romero måtte ut med to gule, mens en spiller fra hvert lag fikk direkte rødt rett før slutt.

Det var tidligere klart at Brescia og Spal var fortapt. Førstnevnte avsluttet med 1-1 mot Sampdoria lørdag, i kampen der Kristoffer Askildsen ble utvist. Spal satte punktum med 1-3-tap mot Fiorentina.

