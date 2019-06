Pamela Anderson fyrer løs mot Adil Rami: - Han er monsteret

Kommer med sterke beskyldninger mot den franske VM-vinneren på sosiale medier.

Ryktene og bildene rundt en romanse mellom Baywatch-stjernen og den franske fotballspilleren oppstod allerede i 2017, og siden bekreftet paret at de hadde inngått et forhold.

Siden skal paret, ifølge nettstedet The Local, ha bodd i et herskapshus i Cassis, som er en forstad i den franske storbyen Marseille.

Nå bekrefter Anderson på sosiale medier at forholdet til Rami er over.

- Monster

I et langt innlegg på Instagram forteller den canadiske 51-åringen ar hun føler seg ført bak lyset av Marseille-spilleren. Hun holder ikke igjen i sin kritikk av 33-åringen:

- I mer enn to år har livet mitt vært en stor løgn. Jeg har blitt lurt, og lurt til å tro at vi var kjempeforelsket. Jeg er sønderknust over å finne ut at han har levd to liv, skriver Anderson på Instagram.

Hun skriver videre at Rami skal ha tullet med henne om lagkamerater som hadde både koner og kjærester samtidig, og at disse spillerne skal ha blitt «monstre». Nå mener Anderson at midtstopperen går inn under samme kategori.

- Dette er verre. Han løy til oss alle sammen. Hvordan er det mulig å kontrollere to kvinners hjerter og tanker på denne måten? Jeg er sikker på at det var andre. Han er monsteret, skriver Anderson videre.

I kommentarfeltet åpner hun også opp om hvordan hun mener Rami har vært trakasserende ovenfor henne:

- Narsissister endrer seg ikke, sosiopater endrer seg ikke. Jeg løper for livet mitt, jeg har alltid slåss for sannhet og rettferdighet. Dette er mitt verste mareritt. Jeg var ikke en veldig sjalu person før jeg møtte ham, skriver Anderson.

- Jeg kommer til å forlate Frankrike nå. Han har sendt blomster, brev, men jeg har ikke akseptert det. Han møtte opp på hotellet mitt. Sikkerhetsvaktene førte ham vekk. Jeg har en livvakt fordi han skremmer meg. Han har såret meg og truet meg mange ganger.

Foreløpig har Rami ikke uttalt seg om de sterke beskyldningene fra den canadiske superstjernen.





Kjærlighetens språk

Allerede i 2018 ble det ryktet at paret hadde gått hvert til sitt da Rami valgte å fri til Anderson. Det skal den tidligere Playboy-modellen ikke ha vært spesielt fornøyd med, skrev TMZ den gangen.

Såpass dårlig skal det ha gått for Rami den gang at Anderson valgte å forlate ham. Tidligere hadde Anderson uttalt at de to «har noe spesielt», og at de klikket sammen perfekt.

- Han snakker ikke særlig engelsk og jeg snakker ikke så godt fransk, men vi har kroppsspråket - kjærlighetens språk - og det er dypere enn ord, sa hun til Fox News.

Adil Rami spiller til daglig i den franske storklubben Marseille, og kan vise til en lang merittliste som fotballspiller. Han var med å vinne den franske ligaen med Lille i 2011.

Siden har turen gått til klubber som AC Milan, Valencia og Sevilla, og i sistnevnte var han med å vinne Europa League sesongen 2015/2016.

Det er uansett VM-triumfen med det franske landslaget som henger høyest. Han var del av troppen som gikk til topps i Russland i 2018. Han står med totalt 36 landskamper for det franske landslaget.