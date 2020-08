Pappa Ødegaard klagde inn VG til PFU: Nå er avgjørelsen klar

Hans Erik Ødegaard klaget, med samtykke fra Martin Ødegaard, avisen inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Onsdag kom utvalget frem til at VG ikke har brutt god presseskikk.

- Jeg opplever at møtet er veldig samstemt, uttalte utvalgets møteleder, Anne Weider Aasen før hun konkluderte med at VG ikke har brutt god presseskikk.

I VG-artiklene, med opplysninger hentet fra dokumenter i det såkalte Football Leaks, ble det satt søkelys på hvilke avtaler Hans Erik Ødegaard selv inngikk med den spanske hovedstadsklubben Real Madrid da sønnen skrev under.

I klagen argumenterte pappa Ødegaard for at artiklene inneholder «private og konfidensielle opplysninger.

«VG har nå krysset grensen for hva vi kan akseptere – og for mange ganger», skrev Ødegaard i sin klage til PFU, og la til:

«VG beskylder Martin og meg for å velge Real Madrid av «feil motiver» samt at de mer enn antyder at det er begått ulovligheter i forbindelse med overgangen. Vi vet selv at dette ikke stemmer, og vi syns det er klanderverdig og synd at VG ikke sjekker bedre hva vi har stått for og står for, slik at de på en enkel måte kunne fått et mer riktig og variert syn på det de påstår.»

Utvalget påpekte imidlertid under onsdagens møte at selv om materiale kan være ulovlig fremskaffet, så betyr ikke det at det er noe presseetisk forbud mot å publisere det.

Ødegaard-familien skal ha fått flere tilbud om å kommentere dokumentene som angikk dem, noe de skal ha avslått.

VG skrev i sitt tilsvar til klagen, som altså utvalget vurderte onsdag:

«Underveis har vi gjentatte ganger invitert familien Ødegaard til å kommentere og sågar korrigere dersom de skulle finne noe som er feil. Det tilbudet har de avvist. De har valgt “ingen kommentar” som sin strategi. Ødegaard mener at det som ble avtalt i forbindelse med overgangen “er, etter min mening, forhold som kun angår partene”. VG er uenig i den konklusjonen. Pengestrømmer i internasjonal fotball har betydelig offentlig interesse.».

Oppsummert skriver VG at avisen har full forståelse for at Hans Erik Ødegaard fant artiklene besværlige. «Det må være ubehagelig at journalister får tilgang til dokumenter man ønsker å holde for seg selv. Men Ødegaard kan ikke definere hvilke forhold norske medier skal få rette søkelyset mot.»

Utvalget møttes altså onsdag for å vurdere klagen i sin helhet, og kom der frem til at VG ikke har brutt god presseskikk.