Pappa Sørloth gleder seg over kvalik-trekning og Solbakken

Gøran Sørloth tenkte umiddelbart på sønnen da han så hvilke lag Norge skal møte.

Mandag ble det klart at Norge skal møte Nederland, Tyrkia, Montenegro, Latvia og Gibraltar i den kommende kvalifiseringen til fotball-VM i Qatar.

Få norske landslagsspillere har bedre minner mot Nederland enn tidligere Norge-profil Gøran Sørloth. Han var nemlig mannen som ble matchvinner på Ullevaal stadion da det norske landslaget slo nederlenderne 2-1 i kvalifiseringen til VM i 1994.

Nå håper han sønnen Alexander Sørloth kan få oppleve noe lignende mot Virgil van Dijk og de andre nederlandske stjernene.

Positiv til Solbakken



For selv om Nederland blir en tøff motstander tror Sørloth at Norge har gode sjanser i deres gruppe med Ståle Solbakken som ny landslagssjef.

- I utgangspunktet skal Nederland være et lite hakk opp i forhold til oss, men nå får vi muligheten til å starte opp med friskt mot med tanke på en ny trener i Ståle. Det her synes jeg ser usedvanlig lyst ut, sier Sørloth til Nettavisen.

Sønnen Alexander havnet i fokus da det i høst ble kjent at han hadde havnet i krangel med forrige landslagssjef Lars Lagerbäck, men pappa Gøran hevder at han ikke har diskutert bytte av landslagssjef noe særlig med sønnen.

Selv er han imidlertid klar på at han har stor tro på Solbakken som Norge-sjef.

- For min del så synes jeg at Ståle alltid har vært en type person som du kan forholde deg til med tanke på at han er direkte og ærlig. Det virker også som han har greie på det han holder på med. Det er et godt utgangspunkt. Det er mange plusser der. Jeg karakteriserer ham som en tøffing, forteller Sørloth.

Tenkte på sønnen



I tillegg til Nederland skal Norge også møte blant andre Tyrkia i den kommende kvalifiseringen. Sørloth forteller at han tenkte på sønnen Alexander da han så hvilke lag Norge skal møte.

- Jeg tenker litt på min kjære sønn som har hatt fotfeste i både Nederland og Tyrkia. , sier pappa Sørloth.

Sønnen som i dag spiller for tyske RB Leipzig har tidligere spilt for nederlandske Groningen og Trabzonspor i Tyrkia. Derfor tror pappa Sørloth at det kan bli ekstra artig for Alexander.

- Det blir spennende å følge med, sier Sørloth som tror Norge skal være fornøyde med trekningen.

Gode minner mot Nederland

Nå mener han det blir viktig at det norske laget får en god start i den kommende kvaliken. Gjør de det, vil han ikke utelukke et nytt norsk fotballeventyr som han selv fikk oppleve på 90-tallet.

- Det er selvtillit det handler om i en sånn type kvalik som vi hadde en gang i tiden. Det begynner å bli lenge siden, men det var sånn det startet for oss, og så bare fortsatte det, forklarer Sørloth.

Han utelukker absolutt ikke at Norge har muligheten til å lage trøbbel for både Nederland og Tyrkia på nytt - akkurat som i VM-kvaliken til mesterskapet i 1994.

Selv lever han fortsatt på minnene fra Nederland-kampene på 90-tallet.

- Når jeg sitter her i 2020, så er det rett og slett helt fantastisk at det fortsatt blir nevnt. Det er helt utrolig, sier Sørloth med et smil.

