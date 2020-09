Pappa Sørloth om Tottenham-interessen: - Han er en annen spiller nå

Alexander Sørloth er en brennhet mann for tiden, og pappa Gøran Sørloth synes det er et bra tegn at det er interesse fra Premier League.

Etter en fantastisk fjorårssesong i Trabzonspor hvor Sørloth ble toppscorer i den tyrkiske ligaen, begynte ryktene om større klubber å svirre.

Det har i lengre tid vært ryktet at RB Leipzig skal ha hatt Sørloth øverst på ønskelista, noe treneren Julian Nagelsmann bekreftet i forrige uke. Han kunne fortelle at klubben har lagt inn bud på Sørloth, men at situasjonen er komplisert.

I forrige uke ble det også klart at Tottenham har kastet seg inn i kampen om nordmannens signatur.

– Vi er i samtaler med Leipzig og Tottenham, sa klubbpresident Ahmed Agaoglu i Trabzonspor ifølge nettstedet Fanatik søndag.

- Det er veldig hyggelig

Alexander Sørloths far, Gøran Sørloth synes det er et bra tegn at det er interesse rundt sønnen hans.

- Det er veldig hyggelig at det er flere store navn på blokka som er interessert i Alexander, det er et tegn på at han har gjort det bra og har skapt seg en karriere som forhåpentligvis kommer til å ta enda et nytt steg, sier Gøran Sørloth til Nettavisen.

Samtidig påpeker han at ingenting er skrevet under på ennå.

- Jeg har en oppgave som går ut på å være like rolig som skjæra på tunet med tanke på at det ikke er noen kontrakt som er skrevet og ingenting som er avgjort.

Nettavisen har vært i kontakt med agent Mike Kjølø, som ikke ønsker å kommentere Sørloths klubbsituasjon.

- Lite info å få herfra nå, skriver Kjølø i en sms til Nettavisen.

- Ikke ute etter hevn

Alexander Sørloth er fortsatt eid av Crystal Palace, etter han ble kjøpt av London-klubben i januar 2018. Tiden i Palace ble ikke noen stor suksess, og han har den siste tiden vært utlånt til Gent og Trabzonspor.

Nå blir det spekulert i en Premier League-retur for spissen, men faren tror ikke sønnen føler han har noe uoppgjort i den engelske ligaen.

- Når man driver med denne idretten så er ikke denne hevnen som er utgangspunktet, det er heller å pushe grenser og se hvor langt han kommer. Vi har jo lært gjennom et langt liv at det er ingenting som blir så fort historie som resultater og det man har gjort før, det er nåtid og framtid som er viktig. Jeg tror verken Alexander eller de rundt han har noe revansjesug på å vise at det var noe som ikke stemte i Palace, forteller han.

Pappa Sørloth understreker at det var en stor overgang da sønnen gikk til Premier League i 2018, og at han er annen spiller nå.

- Det blir litt unyansert. Han var i Premier League, og i en fase i livet hvor han hoppet fra Superligaen i Danmark til Premier League. Det er klart at spranget er stort. Men han har lært og tatt steg for steg, og blir mer og mer robust. Nå nærmer han seg 25 år, og det er to år siden han var i Crystal Palace. Han har blitt mye bedre for å si det sånn. Det ser jo alle sammen, at det er en annen gutt som spiller fotball. Han er lett på tå, sier han.

Tottenham-manager Jose Mourinho ble konfrontert med Sørloth-ryktene på søndag.

- Jeg kommer ikke til å diskutere Sørloth. Hvis presidenten i Trabzonspor har sagt det, så kommer jeg ikke til å si at det ikke er sant. Jeg tror Sørloth er Trabzonspor sin spiller og derfor kan jeg ikke snakke om det, sa Mourinho søndag etter 1-0-tapet mot Everton.

Ikke fått kontakt med Sørloth

Alexander Sørloth skulle i utgangspunktet vært utlånt til Trabzonspor også neste sesong. Nå ser det imidlertid ut som at går mot en ny klubb for trønderen.

Treneren til Trabzonspor sa søndag kveld at klubben ikke har fått tak i Sørloth etter landslagspausen, og ifølge tyrkiske medier kan det vente seg disiplinærstraff for 24-åringen.

- Det er jo litt sårt når man drar fra en spillergruppe, klubb og ledelse. Han har jo stortrives i Trabzon og hatt et fantastisk forhold til alle sammen. Det er jo sånn når man driver med profesjonell idrett at veien går stort sett videre hvis man har suksess. Og alle visste nok det at det ikke var noen endestasjon. Hvis han fikk suksess i Trabzon så var det en mellomstasjon og ikke noe endestasjon. Og det tror jeg alle sammen er forberedt på, sier Gøran Sørloth.