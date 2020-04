Pardew ferdig som trener i ADO Den Haag

Alan Pardew fikk bare fire måneder som ADO Den Haag-trener. Tirsdag kveld kom nyheten om at han er ferdig i den nederlandske klubben.

Pardew og klubben ble enige om at gir seg, skriver laget på sitt nettsted. Nyheten kommer bare fire dager etter at den nederlandske æresdivisjonen ble avsluttet uten at det ble kåret noen seriemester eller at noen lag rykket opp eller ned.

ADO Den Haag var nest sist på tabellen og lå dermed an til nedrykksomspill, men lagets plass blir ikke truet som følge av bestemmelsene fra det nederlandske forbundet.

Etter at Pardew overtok laget på julaften i 2019 ble det bare én seier i ligaen. Det skjedde i den første kampen mot Waalwijk. Derfra og ut gikk det kun én vei for Pardew og hans assistent Chris Powell.

Pardew har bred erfaring fra engelsk toppfotball både som spiller og trener. Sist var han manager i West Bromwich, der han måtte gå da klubben var på vei ned fra Premier League våren 2018.

