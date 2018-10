Pareto skal hente inn 380 millioner kroner til Hertha Berlin

Hertha Berlin er en av Tysklands største fotballklubber. Nå vil klubben få norske Pareto Securities til å hente inn 40 millioner euro.

Meglerhuset har i en årrekke hatt en sterk tilstedeværelse internasjonalt, særlig innen olje, offshore, shipping og sjømat, og hovedeier er den norske milliardæren Svein Støle. Nå går selskapet inn i fotballens verden.

Femårig obligasjonslån

PARETO-EIER. Milliardær Svein Støle er hovedeier i Pareto.

Hertha Berlin har slitt økonomisk, og i 2014 kom det amerikanske oppkjøpsfondet KKR inn med 580 millioner kroner og fikk en eierandel, men nå er det bedre tider for Hertha Berlin.





Med hjelp av det utstedte obligasjonslånet på 380 millioner kroner, ønsker den tyske storklubben å kjøpe ut KKR fra eiersiden og fortsette på egen hånd.



«Etter et suksessrikt partnerskap med KKR, er Hertha nå klar for det neste steget i utviklingen», står det i klubbens ferske investorpresentasjon.



Klubben begrunner dette skrittet med sterke «finansielle og sportslige resultater» i det siste. De siste årene har klubben vært blant de ti beste i den tyske ligaen, og i skrivende stund ligger klubben på en 5. plass i Bundesligaen.





Hovedstadsklubben i Tyskland har en spillerstall som er verdsatt til 135 millioner euro, men som kun er bokført med en verdi på 25,6 millioner euro. Det betyr at klubben har over en milliard i «skjulte reserver».

Norske innslag

Det er ikke bare på den økonomiske delen at klubben får et norsk preg over seg. For øyeblikket spiller landslagskeeper Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred på laget.

Tidligere har Jan Halvor Halvorsen, Kjetil Rekdal og Trond Fredrik Ludvigsen også spilt for den tradisjonsrike klubben, som er en av Tysklands aller eldste fotballklubber.

