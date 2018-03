Paris-OL frykter kraftig milliardsprekk

Arbeidet med å gjøre Paris klar til sommer-OL i 2024 er så vidt i gang, men allerede nå advarer eksperter om en markant budsjettoverskridelse.

Kontrollorganet til Paris-lekene varslet fredag at arrangementet risikerer å bli 500 millioner euro dyrere enn budsjettert. Det tilsvarer 4,8 milliarder kroner.

Det er en rapport utarbeidet av den franske regjeringens eksperter som anslår at byggeprosjektene kan gå mot en kraftig milliardsmell. På forhånd var OL-budsjettet beregnet til 6,8 milliarder euro, som i norske kroner vil si 65,3 milliarder.

Samtidig advarer kontrollorganet om at det kan oppstå forsinkelser i arbeidet med å få i stand OL-landsbyene, som skal ligge i tre områder nord for Paris. Det er satt av seks år til arbeidet, men under normale omstendigheter vil byggingen ta ti år, står det i rapporten.

Paris ble valgt som vertsby til 2024-OL i september i fjor. Los Angeles hadde også søkt om sommerlekene, men trakk seg for i stedet å ta seg av OL fire år senere.

Tidligere har Paris vært OL-vert to ganger. Det skjedde i 1900 og 1924.

(©NTB)

