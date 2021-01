Parker slår tilbake etter Mourinho-stikk: - Jeg skylder ingen en unnskyldning

Ordkrigen mellom de to managerne fortsatte etter 1-1-oppgjøret i London.

- Jeg skylder ingen en unnskyldning, og det gjør heller ikke klubben, sa Fulham-manager Scott Parker etter kampen, med en klar henvisning til José Mourinho.

Bakteppet er en kommentar fra Tottenhams portugisiske manager før kampen.

Onsdagens oppgjør mellom Tottenham og Fulham ble nemlig av det spontane slaget, etter at den i utgangspunktet skulle blitt spilt 30. desember.

Den gang ble imidlertid kampen utsatt kun timer før kampstart som følge av et koronautbrudd i Fulham-troppen, og tidligere denne uken ble også Spurs' kamp mot Aston Villa utsatt som følge av et utbrudd i Birmingham-klubben.

Dermed ble oppgjøret mellom Fulham og Spurs satt opp på kun to dagers varsel, noe Parker omtalte som «skandaløst» etter at laget nettopp var tilbake fra isolasjon og karantene.

Forsvarer laguttaket

Han fikk imidlertid liten støtte fra Mourinho, som før kampen mente Parker bør komme med en unnskyldning til resten av Premier League om han sendte sitt sterkeste mannskap utpå mot Spurs.

Det gjorde Parker i det som var lagets første kamp siden 26. desember som følge av koronasmitte, men han var klar i sin tale etter kampen som endte 1-1.

- Man kan snakke fra utsiden, og folk kan se det de vil se og tenke akkurat det de vil. Vi hadde to spillere på banen som kun hadde trent én dag etter å ha kommet tilbake fra covid-19. Jeg hadde spillere på banen som kun hadde tre eller fire dager med trening. Problemet med kampoppsettet for meg handlet ikke om at vi kun hadde to dager til å forberede oss, sier han ifølge Sky Sports, og fortsetter.

- Problemet var 16 dager siden da kampen var satt opp, men siden den gang har vi hatt 10 koronatilfeller, inkludert et par tilfeller i støtteapparatet. Og på mandag ble vi fortalt at vi skal spille denne kampen. Det er mitt problem. Folk forstod situasjonen vår, og det er ikke noe vi fant på. Vi har vært veldig åpne, også når det kommer til andres sikkerhet, sier han.

- Det er vanskelig å holde på hemmeligheter

Mourinho på sin side måtte skuffe innse at hans lag kun maktet å ta ett poeng mot Parkers mannskap. Etter kampen var han ikke overrasket over at Fulham stilte sitt nærmest sterkeste mannskap.

Han påpekte først at han vet onsdagens motstander har hatt problemer, og at det var valide grunner til at kampen ikke ble spilt 30. desember.

- Men grunnen til at de ikke var glade for å spille i dag (onsdag) et annet spørsmål du må stille Scott, og ikke meg. Men i fotballverden er det vanskelig å holde på hemmeligheter, forteller portugiseren.

Han sier de var klare over at Fulham ville stille sitt sterkeste lag lenge før lagoppstillingene ble sluppet.

- Noen forteller noe, som forteller noen andre noe, som forteller det videre, før det til slutt ender hos en annen. Vi visste i flere dager at de var klare og hadde spillere som var tilgjengelige.

Mourinho fikk se Harry Kane sende laget i en oppskriftsmessig ledelse etter 25 minutter, men 15 minutter før slutt reddet Fulham ett poeng da Ivan Cavaleiro utlignet til 1-1.

Resultatet gjør at Spurs ligger på sjetteplass med 30 poeng, mens Parkers mannskap ligger på 18.-plass med 12 poeng.

