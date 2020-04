Magnus Carlsen har kommet skjevt ut i duellen mot Ian Nepomnjasjtsjij i verdensmesterens egen onlineturnering i sjakk tirsdag.

Etter to partier ligger den norske verdensmesteren under med ett poeng for sin russiske motstander. Carlsen tapte åpningspartiet, mens parti nummer to på dramatisk vis endte i remis.

Duellen mot Nepomnjasjtsjij kunne knapt startet verre for Carlsen. Med hvite brikker havnet 29-åringen raskt på defensiven i det første partiet og klarte aldri å utjevne stillingen. Dermed gikk Nepomnjasjtsjij i en tidlig ledelse.

Parti nummer to ble en berg-og-dalbane av sjeldent merke. Carlsen var en periode ille ute og så ut til å være på vei mot et nytt tap, men snudde stillingen og sto plutselig til klar seier. Så fulgte en grov feil 29-åringen oppdaget umiddelbart etter å ha gjort trekket.

Forbannet

Kroppsspråket ikke sekundene som fulgte sa det meste om følelsene som raste rundt i verdensmesterens kropp. En åpenbart forbannet Carlsen slo flere ganger oppgitt ut med armene over egen bommert.

Den ga Nepomnjasjtsjij en vei inn i partiet, som til slutt endte i remis.

Tirsdagens oppgjør mot Nepomnjasjtsjij er for Carlsen en sjanse til å komme tilbake på vinnersporet etter søndagens overraskende tap for nederlandske Anish Giri. Tre partier i hurtigsjakk gjenstår av duellen, men Nepomnjasjtsjij er i førersetet.

Carlsen avslutter de innledende rundene i Magnus Carlsen Invitational mot Ding Liren torsdag.

Millionpremie

De fire beste spillerne går deretter til semifinale. Videre avsluttes turneringen med kamp om 3.-plass og finale.

Den samlede premiesummen i Magnus Carlsen Invitational er på formidable 2,55 millioner kroner. Vinneren stikker av med rundt 700.000 kroner.

Turneringen avsluttes 3. mai.

