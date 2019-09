Påstand om fire års fengsel for tidligere Östersund-sjef

Tidligere styreleder Daniel Kindberg i Östersund FK er tiltalt for grove økonomiske forbrytelser. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fire års fengsel.

Det kom fram under aktoratets sluttprosedyre under rettssaken i Ångermanlands tingrett i Sverige mandag.

– Daniel Kindberg har vært drivkraften i denne forbrytelsen. Det er det ingen tvil om, sa aktor Niklas Jeppsson.

Hans påstand er at Kindberg har handlet med forsett og at skadene av forbrytelsen er stor. Aktoratet vil også ha sju års utestengelse fra all forretningsdrift for Kindberg.

Ifølge aktoren har Kindberg mellom 1. juni 2013 og 30. april 2017 stått bak en rekke falske fakturaer mellom de selskapene Kindberg og to andre medtiltalte har jobbet i.

Millionbeløp

Årsaken til at man har foretatt denne faktureringen i millionsklassen, er ifølge aktoren å skaffe penger til Östersunds FK som slet og fortsatt sliter økonomisk.

Under den pågående rettssaken har Jeppsson og hans medaktor Peter Jonsson vist fram fakturaer som er blitt sendt mellom de forskjellige firmaene og til slutt havnet i Östersund FK.

Jeppsson har forklart hvordan han anser hvordan forbrytelsen har skjedd og presentert epost, vitner og håndskrevne lapper som støtte for sine påstander.

Aktoratets påstand er at det ikke blitt utført noe arbeid som tilsvarer de fakturaene som er blitt sendt og penger som er utbetalt – at det ganske enkelt handler om «luftfakturaer». De fleste av pengene har før eller senere havnet hos Östersund fotballklubb.

Nekter straffskyld

Alle de tiltalte mennene nekter for å ha gjort noe galt. Under rettssaken og avhørene med dem og deres forsvarere har de tilbakevist det hele og kontret med til dels overraskende og for retten en kanskje rimelige forklaringer på hva som har skjedd og hvorfor.

Det kan jo være slik som forsvaret hevder, at transportfirmaet noen ganger ved hjelp av svart arbeidskraft har flyttet og grus og masser for millionvis av kroner, for senere å bruke nesten alle sine inntekter til sponse Östersund FK.

Det kan jo også være slik som Daniel Kindberg har sagt under avhørene, at det som aktoratet hevder er en forbrytelse, egentlig er helt normale arbeidsmetoder innenfor byggebransjene «over hele verden».

