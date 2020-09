Patrice Evra med vill påstand: Nå beklager Sky Sports

Sky Sports måtte beklage seg etter at Evra hevdet, fra TV-kanalens studio, at Zaha kan ha hatt en affære med David Moyes' datter.

I forkant av lørdagens oppgjør mellom Manchester United og Crystal Palace kom Patrice Evra med en mildt sagt kontroversiell kommentar, i retning av tidligere lagkamerat Wilfried Zaha, på den britiske TV-kanalen Sky Sports.

Franskmannen påstår nemlig at Zaha skal ha hatt et forhold til David Moyes' datter.

- Hadde denne affæren

- Jeg husker at han (Zaha) var en elektrisk spiller, men så hadde han denne, om det er sant eller ikke, affæren med David Moyes' datter, forteller Evra.

På det tidspunktet var Moyes manager i United, og ifølge franskmannen kan nettopp det ha vært grunnen til at Zaha endte sin karriere i klubben.

TOMÅLSSCORER: Wilfried Zaha scoret to mål mot gamleklubben i lørdagens oppgjør. Foto: Martin Rickett (Reuters)

Programleder i Sky Sports Jelly Cates responderte på uttalelsene umiddelbart.

- Du veit vel ikke bakgrunnen for den historien, så det er nok best å la den ligge for nå, svarte Cates.

Beklager seg

Ikke lenge etter tok Sky Sports selv ansvar, og kom ut med en offisiell beklagelse på vegne av TV-kanalen.

- Vi må avklare en kommentar tidligere i programmet som antyder at det kan ha vært et forhold mellom Wilfried Zaha og David Moyes' datter, begynner Sky Sports før de fortsetter:

- Vi forstår at Zaha aldri har møtt David Moyes' datter, og at påstanden fra Patrice er falsk, og vi beklager enhver lovbrudd som er forårsaket.