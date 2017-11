Patrice Evra utestengt fra alle europeiske turneringer denne sesongen

Straffes etter å ha sparket supporter før kamp.

Franske RMC Sport melder at Marseille-stjernen Patrice Evra har fått sparken etter å ha angrepet en supporter før Europa League-oppgjøret sist uke.

Fredag bekrefter Marseille nyheten om at Patrice Evra er ferdig i den franske storklubben.

- Olympique Marseille og Patrice har kommet til gjensidig avtale om å terminere hans kontrakt med umiddelbar virkning. Spillerens kontrakt er offisielt terminert, skriver Marseille i en offisiell uttalelse på sine nettsider.

I pressemeldingen bekrefter de at grunnen for termineringen av Evras kontrakt er at han sparket til en supporter før en Europa League-kamp 2. november.

- Han gjorde noe uopprettelig da han svarte på uverdig hets fra en håndfull individer. Ingenting rettferdiggjør en slik handling, spesielt fra en rutinert spiller hvis erfaring og rutine skal inspirere de unge spillerne, skriver Marseille videre.

Det var før kampen mot portugisiske Vitoria Guimares at Evra havnet i krangel med Marseille-supporterne, som resulterte i at den tidligere Manchester United-backen sparket til en av supporterne.

Det skal ha vært kroken på døra for Marseille-ledelsen hevder den anerkjente journalisten Mohamed Bouhafsi.

- Evra og Marseille er ferdige med hverandre, han har brutt kontrakten sin, skriver Bouhafsi, som også hevder at Evra ikke har møtt med Marseille-president Jacques Henry-Eyraud.

36-åringen ble utvist før kampen i det hele tatt hadde startet etter å ha sparket til supporteren. Siden skal UEFA ha bestemt seg for å utestenge franskmannen denne sesongen, melder Daily Telegraph-journalist Ben Rumsby.

Uefa has just thrown Patrice Evra out of Europe this season. — Ben Rumsby (@ben_rumsby) November 10, 2017

Også Press Association melder om UEFAs valg om å utestenge Evra i alle europeiske kamper frem til 30. juni 2018. Han har også fått en bot på 10.000 euro (ca 95.000 norske kroner).

Dette er ikke første gang en franskmann har blitt utestengt etter å ha sparket etter supportere. Eric Cantona, som da var i Manchester United, ble som kjent utestengt for å ha sparket etter en Crystal Palace-supporter i januar 1995.

Se Evra sparke til Marseille-supporteren i videovinduet over.

Cantona ble utestengt fra all fotball i ni måneder etter sitt «kung-fu-spark».

Evra har, som nevnt, også spilt i Manchester United der han vant både Champions League og Premier League. Han har også en fortid i italienske Juventus og franske Monaco.

