Patrick van Aanholt sikret seier for Crystal Palace mot Manchester United på overtid

To rop på VAR, en straffebom, en «utilgivelig juniorfeil», en drømmescoring og en utlikning i «Fergie Time». Manchester Uniteds hjemmemøte mot Crystal Palace endte derimot med borteseier.

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE 1-2:

Ole Gunnar Solskjær gikk på sitt første tap for sesongen som Manchester United etter en scoring på overtid av Patrick van Aanholt.

Les også: Børs: Slik presterte United-spillerne mot Crystal Palace (kun for abonnenter)

Da hadde allerede Daniel James utliknet til 1-1, som følge av en Jordan Ayew-scoring i førsteomgang, mens Marcus Rashford selv hadde bommet på straffe.

- Skuddet er mulig å ta, men først og fremst er det imponerende av bortelaget å komme med så mye vilje og så mange spillere på tampen av denne kampen, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen etter seiersmålet i sluttminuttene.

Det var allikevel andre aspekter av kampen som også skulle skape fokus.

- Komplett uforståelig

Etter 32 minutter skulle Crystal Palace score på deres aller første mulighet. Men foranledningene til Jordan Ayews nettkjenning alene med David de Gea skulle skape reaksjoner.

Victor Lindelöf tapte nemlig en duell mot Jeffrey Schlupp, etter et utspill fra Vicente Guaita i Palace-buret, og Harry Maguire var ikke i nærheten av å sikre sin svenske makker.

- Lindelöf er rett og slett svak. Sløve sikringsforhold er det også. Man må skjønne at den duellen kan tapes. Hodgson la en plan før dagens kamp, og den har fungert perfekt til nå, sa TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, rett etter målet.

I FOKUS: Dommerteamet tiltrakk seg mye fokus etter oppgjøret mellom Manchester United og Crystal Palace. Foto: Andrew Yates (Reuters)

I TV 2-studio var tidligere Crystal Palace-spiller Brede Hangeland enda vassere med kritikken.

- Katastrofalt stopperspill! Harry Maguire gjør en feil jeg ikke kan forstå. Det er en helt utilgivelig juniorfeil. Det er alt for stor avstand, Maguire må falle, han må anta at Lindelöf kan tape den duellen. I stedet er han milevis unna - komplett uforståelig, sa den gamle stopperkjempen.

- Helt håpløst

Etter kampen skulle også den ene straffesituasjonen til United bli diskutert heftig i studio.

I det 55. minutt ble nemlig Anthony Martial lagt i bakken av en innpåsliten Martin Kelly, men til tross for at både TV 2s kommentatorduo og studio mente det var straffe, lot dommer Paul Tierney det hele passere.

Situasjonen skal ikke ha blitt rettet på av VAR-team, da avgjørelsen visstnok ikke ble sett på som en «clear error».

- Hva betyr det? spurte Hangeland seg etter å ha fått høre påstanden etter kampen.

- HÅPLØST: Brede Hangeland var nok en gang oppgitt over VAR-bruken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

TV 2-eksperten var derimot ikke ferdig med situasjonen Tierney og VAR-dommerne hadde latt passere.

- Her har vi den paradoksale situasjonen at den overdeommern, VAR, som skal ta bort feil, gjør at det blir enda mer feil om man ikke hadde hatt VAR. Da tror jeg dommeren bare hadde dømt straffe. Det blir så feil at det er helt håpløst, sukket Hangeland.

- Svakt

Solskjær selv var naturlig nok en skuffet mann etter at hans første tap for sesongen var et faktum.

- De scorte to, og vi scorte bare ett. Vi var bare ikke kliniske nok foran mål, og de scorte to veldig enkle mål. Jeg synes vi fikk kontroll på sakene våre i andreomgang, men vi klarte bare ikke å treffe målet. Vi dominerte kampen, men klarte kanskje ikke å kontrollere den, sa nordmannen til BBC.

Den tidligere Manchester United-spilleren mener laget hans burde hatt bedre kontroll på kampens siste fem minutter.

- Vi forsvarte oss svakt til tider i dag og det kostet oss. Noen ganger får man bare ikke til noe sluttprodukt. Vi testet ikke keeperen deres nok, noe som kostet oss dyrt i dag, mente han.

Kristiansunderen ble også kontret med at en United-spiller bommet på et straffespark andre kampen på rad.

- To kamper, to straffebommer. Det er en del av det. Noen ganger skjer det, jeg har selv bommet på et par av dem. Hvis vi hadde scoret på de hadde det vært en annen historie. Men hvis vi fortsetter å komme oss til de posisjonene, kommer vi til å få flere straffer og til slutt score. Det er bare sånn det er. Vi stoler på at de kommer til å score, sa Solskjær.

Palace-sjokk



Kampens første sjanse kom etter 17 spilte minutter, da Jesse Lingard fant Daniel James på bakre stolpe. Waliseren banket til, men Patrick van Aanholt fikk blokkert skuddet ut til et hjørnespark.

Resten av omgangen skulle passere uten de alt for store sjansene, og et kompakt Palace-forsvar stanget unna det meste United-spillerne klarte å hamle opp med.

Etter en snau halvtime ante hjemmelaget fare da Luke Shaw holdt seg til baksiden av høyre lår. Venstrebacken ble tatt av banen, kom tilbake utpå igjen, før han til slutt ble byttet ut mot Ashley Young.

Så skulle kampen ta en meget overraskende vending.

MÅL: Jordan Ayew sendte Crystal Palace i føringen mot United. Foto: Paul Childs (Reuters)

Etter et langt utspill fra Palace-keeper Guaita vant Schlupp duellen mot Lindelöf i forsvar. Avstanden mellom stoppermakker Maguire var såpass stor at selv ikke den nyinnkjøpte kjempen kunne hindre Aywe fra å sette inn 1-0 alene med David de Gea.

- Palace har hatt én målsjanse, og den tar de vare på. En relativ enkel oppgave for Palace sin spillere, oppsummerte Mathisen.

Deretter skulle gjestene fra London få nok en stor sjanse. Wilfried Zaha tok initiativ utenfor boksen, og plutselig hadde ivorianeren besøk av to andre rekkekamerater inne i United-boksen.

Etter litt klabb og babb fikk til slutt Zaha muligheten på bakre stolpe, men de Gea reddet forsøket med en godkjent beinparade.

Strafferop og straffebom

Ledelsen til «The Eagles» skulle holde helt inn til pause, og etter sidebytte fortsatte det samme kampbildet; United styrte det meste, men slet med å komme seg igjennom et tettpakket Palace-forsvar.

Men ti minutter inn i andreomgang skulle hjemmefansen få noe å rope for. Anthony Martial ble spilt opp inne i Palace-boksen, vendte lekkert forbi Martin Kelly og kom seg fri på ti meter.

Tidligere Liverpool-stopper Kelly hang derimot på som en ryggsekk, og forsvareren rev ned Martial i samme sekvens. Dommer Paul Tierney ville derimot ikke ha noe straffespark, og selv ikke VAR-teamet fant grunnlag for å dømme ellevemeter.

- Uforståelig at det ikke blir straffespark, sa Mathisen etter at episoden hadde forbigått.

Men fjorten minutter senere skulle Old Trafford få se et faktisk straffespark. Scott McTominay spilte opp Martial inne i Palace-boksen, fikk ballen igjen og ble så lagt i bakken av Milivojevic.

FEIL VEI: Crystal Palace-keeper Vicente Guaita gikk feil vei, men det gjorde lite. Straffen til Marcus Rashford gikk stolpe ut. Foto: Paul Childs (Reuters)

Denne gangen pekte Tierney på straffemerket, og fram trådte Marcus Rashford. Men for andre gang på rad skulle en United-spiller bomme fra elleve meter. Spissen, som nettet på straffe mot Chelsea i ligaåpningen, satte nemlig ballen via innsiden av stolpen og ut.

- Er det mulig. Rashfords første straffemiss kommer når United trenger det som mest! utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad og fortsatte:

- Ut over dørlinja, så langt på innsiden av stolpen er det treffet. Når motgangen først kommer, ser det ikke ut til å være noen ende for Solskjær.

Mer VAR-drama og utlikning

Men straffedramaet på Old Trafford var ikke over med det første.

Etter 81 minutter kom Rashford seg fri etter et sugende løp opp venstresiden. Men akkurat idet spissen skulle skjære inn foran Kelly, gikk han i bakken. VAR sjekket situasjonen, men til tross for protestene fra United-spillerne lot Tierney spillet nok en gang gå.

Ifølge Wikestad var beskjeden fra VAR-rommet at sjansen ikke var en «clear error» sjanse.

Så skulle øyeblikket Solskjær ventet på dukke opp.

Ett minutt før full tid dukket Daniel James opp inne i Palace-boksen. Vingen la ballen over på høyre og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

NETTET IGJEN: Daniel James var nok en gang på plass med nettkjenning, men det skulle ikke holde til seier. Foto: Nigel French (Pa Photos)

Hjemmepublikummet trodde kanskje at ett poeng var sikret, men tre minutter på overtid skulle det utrolige skje.

Wilfried Zaha stormet mot United-målet og fant kollega van Aanholt på venstresiden. Venstrebacken klinket til via de Gea, og ballen snek seg videre i mål.

Dermed tok Crystal Palace sin første seier over Manchester United i Premier Leagues historie.

Dermed faller Solskjærs menn ned til en foreløpig 5. plass, med fire poeng, mens ørnene fra London klatrer til en 10. plass på tabellen.