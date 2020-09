Paul Gascoigne rundstjålet - mener denne selfien er årsaken

Fotballegenden mener en selfie med Piers Morgan førte til at hjemmet hans ble ranet.

Paul Gascoigne skal ha blitt frastjålet ting i hjemmet sitt til en verdi av 140 000 pund, mesteparten verdifulle gjenstander som tilhørte hans avdøde far.

Den nå 53 år gamle engelskmannen fortalte om hendelsen til Sunday People på lørdag.

- Det er trist fordi jeg har så mange minner til gjenstandene. Min fars eiendeler betydde så mye for meg, jeg vil virkelig ha dem tilbake, sa en tydelig trist «Gazza», ifølge The Mirror.

Piers Morgan-selfie



Gascoigne hevder innbruddstyvene blant annet fikk med seg en sigarkutter i gull til en verdi av 2000 pund og en klokke, begge eid av hans far, som døde for to år siden.

Fotballegenden hevder at tyvene slo til etter Piers Morgan publiserte et bilde av ham på Twitter, hvor «Gazza» sitter i publikumet til TV-programmet Life Stories på mandag.

Siden bildet indikerte at «Gazza» ikke var hjemme, skal tyvene ha rundstjålet hans lukseriøse leilighet i Poole, hevder den tidligere fotballstjernen.

Innburddstyvene skal også ha fått med seg en gull-diamant belagt klokke til 40 000 pund, som «Gazza» skal ha kjøpt med sin første lønning fra Tottenham og en medalje fra tiden i Glasgow Rangers.

Og ikke nok med det - tyvene skal også ha fått med seg to biffer fra fryseren!

- Politiet tror at bildet Piers publiserte av oss i London kan ha varslet innbruddstyvene om at jeg var borte. Men de må ha vært sultne, de tok mine to biffer fra fryseren, sa «Gazza», som klarer å se humoret i det, til tross for den tragiske situasjonen.

- Du skylder meg to biffer



- I det minste var de hensynsfulle nok til å la kyllingen ligge igjen. Piers, gullkolkka skal jeg la gå, men du skylder meg to f***ings biffer, fleipet «Gazza».

Innbruddstyvene skal ha fått med seg fem klokker, to smykker, tre ringer, diamant-øreringer, designsolbriller og et ekte New York Police Department-skilt.

TOTTENHAM-STJERNE: Paul Gascoigne spilte for Tottenham mellom 1988 og 1991, hvor han hadde en stor stjerne. Foto: John Stillwell (Pa Photos)

«Gazza» fortalte om hva som møtte ham da han kom hjem fra TV-showet.

- Da jeg la merke til sigarkutterne, det var da det slo meg og jeg begynte å grine. Det var opprørende å se seg rundt. Men da tok jeg meg selv sammen, men hver gang jeg så på sigarkutter-boksen med viten om at de hadde stjålet det...

- Og en av dem var min fars som jeg fikk etter han døde av kreft - jeg knakk sammen og begynte å grine. De hadde også gått gjennom mye personlige greier, de hadde lest diktene jeg har skrevet til meg selv, de hadde til og med gått gjennom testamentet mitt, forteller «Gazza».

Morgan Piers svarer



Morgan Piers synes det er trist å høre at Gascoigne har blitt rundstjålet.

- Jeg er veldig lei meg for å høre om dette. Paul er en fantastisk person og det siste han trenger er et innbrudd i tider som dette. Hvis sosiale medier varslet folk om at han ikke var hjemme ville det vært utrolig uheldig. Det minste jeg kan gjøre er å kjøpe noen nye biffer til ham. Ønsker han T-bone eller rib eye? spør den kjente programlederen humoristisk.

Politiet har uttalt føgende i saken: «Undesøkelser i saken er i gang. Det er ikke gjort noen arrestasjoner».

Paul Gascoigne er en stor legende i engelsk fotball, men som i etterkant av fotballkarrieren har slitt med alkoholproblemer.