Paul Merson langer ut mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær: - Det er over

- Mener United virkelig at de er verdens største fotballklubb?

Lørdag kveld får Manchester United besøk av «den bråkete naboen» til kamp om livsviktige Premier League-poeng, og selvfølgelig æren av å være best i byen.

For begge klubbers supportere handler det om muligheten til å gå med hodet hevet høyt på jobb mandag morgen - og stemningen er anspent før avspark.

- Vinn eller forsvinn

Ole Gunnar Solskjær og hans United imponerte innledningsvis i Champions League denne sesongen, men ramlet ned til Europaliga-selskapet etter tapet mot RB Leipzig tidligere i uka.

Nå mener Sky Sports-ankeret, Paul Merson, at tap mot bynaboen lørdag kveld burde resultere i sparken for Solskjær - på én betingelse.

- Dette er en enorm kamp. Jeg vil si at det er over for Solskjær om han ikke vinner denne. Vi snakker vinn eller forsvinn. Det er med mindre klubben har en annen plan og at de tenker annerledes om United enn alle andre, sa den frittalende studioverten i Sky Sports.

Og fortsatte tiraden:

- Ønsker klubben seg en ny manager? Er de komfortable med situasjonen de befinner seg i? Mener de høye herrer i United virkelig at de er verdens største fotballklubb? Tenker de som meg, eller tenker de at de rett og slett ikke har den posisjonen lenger?

Merson antydet at hvis United-ledelsen virkelig står bak det faktum at klubben skal være på høyde med de beste i verden, så er ikke nivået United nå viser bra nok.

- Jeg ville elsket å vite om disse menneskene som styrer klubben er fornøyde med hvor de er nå. Mitt inntrykk er at styret i klubben ikke mener de er den største klubben i verden lenger.

Solskjær: - Vi kan vinne Premier League

Mesterligafiaskoen har ikke dempet Ole Gunnar Solskjærs tittelambisjoner i Manchester United. Han mener laget er i stand til å ta ligagullet.

Etter en blytung start på sesongen har United radet opp fire strake trepoengere i Premier League. Lørdag kveld jakter klubben sin femte i byderbyet mot Manchester City.

Inngangen dit kunne ha vært bedre for Solskjær. I midtuken snublet de rødkledde altså stygt i mesterligaen. De trengte kun et uavgjortresultat mot RB Leipzig i Tyskland, men tapte 2-3 og røk ut i gruppespillet.

Tross Champions League-fadesen er Solskjær sterk i troen på eget lag.

– I Manchester United skal du alltid spille for å vinne trofeer. De siste tre sesongene har det selvsagt vært to lag som har vært langt foran alle andre, sier kristiansunderen og viser til Liverpool og Manchester City.

– Jeg har fått troen underveis i sesongen. Egentlig har jeg hatt det siden årsskiftet, for dette er et lag som er i framgang. Jeg tror vi kan utfordre, sier Solskjær videre.

Fæl hjemmeform

Han legger til grunn at United-laget fortsetter å utvikle seg i riktig retning i ukene og månedene som kommer.

– Jeg tror ikke det vil være et lag som stikker av med det (ligatittelen). I hver kamp går jeg for å vinne. Vinner du hver eneste kamp, ender du til slutt opp med et trofé.

Før helgens runde er Manchester United fem poeng bak tabelltopp Tottenham, men har én kamp mindre spilt enn de liljehvite fra London.

Er det særlig et sted Solskjærs menn er nødt til å heve seg, er det hjemme på Old Trafford. Der har United kun vunnet én seriekamp denne sesongen, og den kom etter en knepen 1-0-seier over bunnplasserte West Bromwich.

De fire øvrige hjemmeoppgjørene i ligaen har endt med én uavgjort og hele tre tap. Formen er stikk motsatt på bortebane, der har United vunnet samtlige fem Premier League-kamper så langt.

