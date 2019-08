Paul Pogba (26) ble syndebukk mot Wolverhampton

Franskmannen brente straffesparket som kunne gitt Manchester United-seier.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED 1-1:

Paul Pogba hadde planen klar. Da han skaffet Manchester United straffespark 20 minutter før slutt, var det ingen andre som fikk lov til å prøve seg. Det til tross for at Marcus Rashford scoret på sitt straffespark i ligaåpningen.

Børs: - Ikke på det nivået man kan forvente (Nettavisen Pluss)

Franskmannen skjøt hardt mot sin venstre side, men Rui Patricio var med på notene og reddet mesterlig. Nå hagler kritikken mot valget av straffetaker.

- Uforklarlig at Pogba skal ta straffen etter at Rashford scoret sist. Som spiss ville det gitt meg hodeverk. Særlig når han bommer, skriver tidligere angriper Gary Lineker på Twitter.

Han får støtte av flere andre.

- Jeg visste det. Hvorfor, hvorfor!, skriver Gary Neville.

I TV 2-studio stusset man også over valget av straffeskytter.

- Det er uforståelig. Hvis noen har scoret i forrige kamp, så må de ta straffen i neste kamp også. Det må ha vært planen, mener tidligere Premier League-spiller Brede Hangeland.

Men det skjedde ikke, og straffen ble reddet. Dermed endte kampen 1-1 etter to vakre scoringer fra henholdsvis Anthony Martial og Ruben Neves.

Se flere reaksjoner nederst i saken.

Les: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (Nettavisen Pluss)

Konkurranse: Nå kan du vinne en Manchester United-drakt!

Vakker Martial-scoring

Allerede tidlig i kampen fikk Wolverhampton-forsvarerne et hint om hva som skulle komme. Marcus Rashford forsøkte å nå Anthony Martial inne i feltet, men franskmannen var noen tideler for seint ute til å sette ballen i mål.

Etter en liten halvtime var det ikke snakk om at franskmannen skulle være for seint ute. Et lekkert angrep ble avsluttet med at Rashford sendte Martial i bakrom. Spissen hamret ballen opp i krysset og Ole Gunnar Solskjærs gutter kunne juble for ledelse.

Manchester United var solide gjennom hele den første omgangen og ledet fortjent til pause.

DUO: Anthony Martial og Marcus Rashford har funnet tonen denne sesongen. Foto: Nick Potts (AP)

Enormt Wolves-trykk

Hjemmelaget jaktet scoring fra start i den andre omgangen, men Raul Jimenez ble stoppet av Harry Maguire da han fikk sjansen bare tre minutter etter hvilen.

Fem minutter senere trodde hele Molineux at utligningen var et faktum. Jimenez raget høyest etter en dødball og headet ballen i stolpen, via David de Gea og ut.

Wolverhampton holdt trykket oppe og skaffet seg en corner. Den ble klarert ut i farlig rom, hvor Ruben Neves oppholdt seg. Portugiseren brukte to touch på å legge ballen til rette før han hamret den via tverrliggeren og i mål bak en sjanseløs de Gea.

Pogba bommet

20 minutter før slutt fikk Pogba straffen som kunne avgjort det hele, men midtbanespilleren bommet.

Dermed måtte Solskjærs gutter fortsette å angripe i et forsøk på å sikre seg alle tre poengene i kampen. Det klarte de ikke, og kampen endte 1-1.

Manchester United har plukket fire poeng på sesongens to første kamper og ligger plassert på en fjerdeplass i Premier League, to poeng bak Liverpool og Arsenal.

Wolverhampton har åpnet med to uavgjortkamper på rad, og ligger plassert som nummer tolv.

Her er flere reaksjoner etter Pogbas straffebom: