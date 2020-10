Paul Pogba raser mot «fake news»: - Skam dere

Manchester United-stjernen reagerer kraftig i sosiale medier etter oppslag i The Sun.

I et Instagram-innlegg mandag går Paul Pogba kraftig til angrep på den engelske tabloidavisen.

Bakgrunnen skal være et avisoppslag, der de hevder at United-stjernen vil gi seg på det franske landslaget, på grunn av Frankrikes president Emmanuel Macron sine kommentarer etter terrorangrepet mot en lærer tidligere i oktober.

Macron skal ha uttalt at han erklærte krig mot islamistisk separatisme, noe den engelske avisen i etterkant slo stort opp at Pogba skal ha reagert så kraftig på, at han ville slutte å spille for Frankrike.

Slår tilbake

I innlegget mandag slår franskmannen kraftig tilbake.

- Jeg er forskrekket, sjokkert og frustrert over at enkelte «medier» bruker meg til å lage falske overskrifter. Jeg er i mot alle former for terror og vold. Uheldigvis er det enkelte journalister som ikke opptrer ansvarlig når de lager nyhetene. De misbruker pressefriheten når de ikke verifiserer at det de skriver stemmer eller ikke, og skaper en ryktespiral uten å bry seg om hvordan det påvirker folks og mitt liv, skriver Pogba.

Før han fortsetter:

- I en «shout out» til The Sun, som normalt sett uansett ikke bryr seg, noen av dere har kanskje gått på skole og vil huske at læreren deres sa at dere alltid skal sjekke kildene deres. Ikke skrive noe uten å være sikker, men det ser ut som dere gjorde det igjen og denne gang om et veldig alvorlig tema, skam dere, skriver han.

Forlenget kontrakten med United

Pogba er en svært viktig brikke på det franske landslaget, men har måttet avfinne seg med å starte viktige kamper på benken for Manchester United den siste tiden.

Franskmannen har gitt uttrykk for at han kunne tenke seg å gå til Real Madrid, men United har benyttet seg av en opsjon på å forlenge kontrakten.

Pogbas kontrakt strakk seg i utgangspunktet fram til neste sommer, men nå har United sørget for at det ikke blir noe bosmanspekulasjoner med det første.

27-åringen ble hentet tilbake til Manchester United fra Juventus for rundt 89 millioner pund i 2016 og det var da United sikret seg en opsjon på å kunne forlenge avtalen hans med et år, om de ønsket det.