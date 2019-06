Paul Pogba skal være klar til å levere inn overgangssøknad

Pogba ønsker seg en overgang til Real Madrid, og er villig til å gå ut i streik for å få det til å skje.

Det melder spanske ABC på lørdag.

Ryktene rundt Pogba og Real Madrid ser på ingen måte ut til å forsvinne, til tross for at hovedstadsklubben allerede har handlet spillere for nærmere 300 millioner euro denne sommeren.

- Villig til å streike

Pogba skal være fast bestemt på å tvinge gjennom en overgang til Real Madrid, og står klar til å levere inn en overgangssøknad til Ed Woodward og resten av United-styret.

Om det ikke skulle nå frem, skal Pogba være beredt til å gå ut i streik for å tvinge frem en overgang. Det innebærer at han ikke vil møte opp som avtalt til sommeroppkjøringen med resten av United-troppen.

I sentrum av det hele finner vi spillerens agent, superagenten Mino Raiola - som nylig ble klarert for å gjøre avtaler i sommer, ettersom Court of Arbitration for Sport behandler anken hans.

Ifølge ABC vil Raiola tjene 22 millioner euro hvis Pogba får sin overgang til Real Madrid, og selv skal Pogba ha godtatt at han må ned i lønn hvis overgangen skal materialisere seg.

Manchester United skal ønske seg svimlende 180 millioner euro for Pogba, men i Madrid har de verdsatt franskmannen til nærmere 125 millioner euro.

- Offer for kritikk

Manchester United knuste den daværende overgangsrekorden da klubben hentet tilbake Pogba fra Juventus i 2016. Klubben betalte angivelig 89 millioner pund for spilleren, som kanskje har til gode å vise at han kan levere på et høyt nivå over flere sesonger.

Selv mener Pogba at kritikken i stor grad handler om at han er en midtbanespiller - og ikke spiss.

Summen min var høy. Det skjedde samtidig som en del andre overganger, så det er greit. Jeg tror dette handler litt om at jeg er midtbanespiller. Folk ser på spisser fordi de scorer mål, så det er nok hvorfor dette har en såpass stor påvirkning, uttalte Pogba nylig.

- Jeg tror ikke Neymar og Mbappé får høre det fordi de er spisser.

Sesongen 2018/2019 var Pogbas aller beste hva angår målpoeng på klubbnivå. Franskmannen vartet opp med 16 mål og 11 målgivende for United denne sesongen på totalt 47 kamper.