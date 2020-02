Paul Pogbas bror med klar melding: - Alle i verden vet det

Manchester United-stjernens bror mener det kan gå mot en exit fra Old Trafford for superstjernen.

Mye av overgangspraten rundt Manchester United de siste årene har dreiet seg om den franske superstjernen Paul Pogba. Det har ved flere anledninger blitt hevdet at det kan gå mot en overgang for Uniteds nummer seks.

Mandag gikk franskmannens agent, Mino Raiola, til frontalangrep på United-trener Ole Gunnar Solskjær, etter at nordmannen gjorde det tydelig at Pogba har kontrakt med klubben, og ikke tilhørte den mektige agenten.

Det kan uansett tyde på at det fortsatt er mye som ulmer rundt stjernespilleren, som ikke har vært å se på banen i 2020. Faktisk må man tilbake til 26. desember 2019, hjemme mot Newcastle, for å finne sist 26-åringen spilte.

- Alle vet at han vil dra

I løpet av sommerens overgangsvindu var VM-vinneren tydelig på at han ønsket en ny utfordring, og ryktene om Real Madrid svirret for alvor. Før nyttår ble franskmannen også observert sammen med Madrid-trener Zinedine Zidane i Dubai.

Nå kan mye tyde på at det eksisterer et brennende ønske fra den karismatiske midtbanejuvelen om å forlate Old Trafford, og kanskje allerede når overgangsvinduet åpner til sommeren.

JOBBER PÅ SPRENG: Mino Raiola er Paul Pogbas agent. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Pogbas eldre bror, Mathias, er nemlig fast inventar i det spanske TV-programmet El Chiringuito, og ble spurt om problemene mellom Pogba og hans norske trener. Der holdt ikke den eldre Pogba igjen:

- Dette kommer fordi det er ett år igjen av kontrakten hans, dette er normalt. Alle i verden vet dette, han ønsker å flytte på seg. Hvor det blir, det må han bestemme, sa Mathias Pogba underveis i programmet.

Han forklarte at han ikke visste noe om det eksisterte problemer mellom United og den franske superstjernen, men understreket at det er en uttalt ønske om å endre klubb så fort muligheten byr seg:

- Han ønsker å vinne titler, han ønsker å spille i Champions League, sa Pogba, som så ble spurt om ikke broren ønsket å spille under Zinedine Zidane i Real Madrid.

- Vi får se, svarte en glisende Mathias Pogba på spørsmålet fra den velkjente programlederen Josep Pedrerol.

Ryktene om Real Madrid har pågått i årevis, og i 2016, da Pogba signerte for United fra Juventus, var den spanske hovedstadsklubben nevnt som en mulig destinasjon. Den gang smadret United sin overgangsrekord for å hente Pogba.

- Forsøker å ydmyke klubben

Siden har franskmannens navn versert i spansk presse, og i fjor ytret den spanske storavisen Marca at Zidane ønsker å skaffe seg både Pogba, og PSG-stjernen Kylian Mbappé i løpet av sommeren 2020.

Manchester United sikret seg en viktig 2-0-seier over Chelsea i Premier League mandag kveld, og etter oppgjøret var det Solskjær sin tur til å bli stilt spørsmål om Raiolas uttalelser.

Der var nordmannen tydelig på at han ikke ønsker å ende i munnhuggeri med agenten som blant annet representerer Erling Braut Haaland, Zlatan Ibrahimovic og Matthijs de Ligt.

- Jeg trenger ikke snakke gjennom media om Mino, og hva han sier. Jeg kan sikkert snakke med ham selv, sa Solskjær til SkySports etter kampen, om hva han mente rundt det Raiola hadde ytret. Nordmannen var også tydelig på at han «antagelig ikke» kom til å snakke med italieneren.

- Det er ting som blir sagt om oss i pressen som man vil kommentere på, men man burde ikke gjøre det. Det er smartere å ikke uttale seg om man forskjellige ting, fortalte nordmannen til den engelske mediagiganten.

På spørsmål om han ønsket å snakke med sin superstjerne rundt dette var nordmannen heller usikker på fremgangsmåten:

- Nei, det er ikke mitt område .. Paul og Mino har sine samtaler .. nå ønsker de at du stopper, sa en lattermild Solskjær, som henviste til en person utenfor kamera, som ikke ble navngitt.

I SkySports' studio var United-legenden Gary Neville nådeløs i sin dom om hvordan Pogba-situasjonen har blitt håndtert av hovedpersonen selv:

- Denne situasjonen kommer til å ende med at Paul Pogba forlater Manchester United. Det som må skje nå er at klubben tar et standpunkt rundt agenten. Denne agenten har tullet med dem i årevis hva angår Pogba, men også andre spillere, tordnet Neville.

FØLGER MED: Gary Neville er ekspert for Sky Sports i England. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Uniteds tidligere kaptein ytret at han nå håper klubben setter ned foten, og forteller spillere at dersom de representeres av Raiola, så kommer de ikke til å være aktuelle for United:

- Han forsøker å ydmyke klubben hele tiden. Til syvende og sist, så tror jeg han forsøker å forsvare spillere og passer på Paul Pogba. Men jeg mener ikke det Solskjær sa var aggressivt mot Pogba, sa Neville.

- Men Raiola ønsker å skape et scenario. Han ønsker Pogba ut av klubben, og at han skal få sin neste store betaling av ham. Han har tjent ti-talls millioner på spilleren, og han kommer til å gjøre det så lenge han spiller. Han er et gullegg for Mino Raiola.

Den kontroversielle agenten har representert Pogba i store deler av hans karriere, og var også mannen som ordnet overgangen fra Manchester United til Juventus i 2012, da kontrakten med United utløp første gang.

