Paul Scholes etter at lagkameraten dro fra United: - Jeg var helt knust

Det var ikke enkelt for Scholes da bestekompisen Nicky Butt forlot Manchester United til fordel for Newcastle i 2004.

Paul Scholes er én av seks spillere fra Manchester Uniteds velkjente «Class of 92», som tok engelsk fotball med storm for omtrent 25 år siden.

De resterende fem er David Beckham, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville og Nicky Butt.

I 2003 forlot Beckham, som første av de seks, klubben til fordel for Real Madrid, før Butt reiste over til Newcastle året etter, og deretter Phil Neville som meldte overgang til Everton i 2005.

Den gylne 92-årgangen var med andre ord halvert.

- Han var min beste kamerat

Til den engelske strømmetjenesten DAZN, gjengitt av Metro, innrømmer den tidligere svært pasningssikre midtbanespilleren hvilken overgang som påvirket han mest.

- Det var en del av fotballen. Når du begynte karrieren sånn med de gutta, håpet du på at de skulle være der de neste 20 årene, forteller Scholes.

- Dessverre blir det ikke alltid sånn. Du mister folk på veien. Nicky reiste og han var min beste kamerat. Jeg hadde vokst opp med ham siden jeg var 12 eller 13. Man blir knust. Jeg var virkelig knust, innrømmer han.

- Phil Neville reiste, Roy Keane reiste, noen virkelig store karakterer.

- Derfor fortsatte laget å være en storklubb

Scholes er likevel klar over at eks-manageren Sir Alex Ferguson, som tok flere av disse tøffe beslutningene, kun gjorde det han mente var rett for laget, og at han som oftest lyktes med det.

- Å se spillere komme til en viss alder da beina deres ikke fungerer så bra som de gjorde. Manageren visste hvordan han skulle få det beste ut av de spillerne, om de så skulle spille 20 kamper i løpet av en sesong. Men han visste alltid når det var på tide å la dem gå.

- Noen ganger var ikke spilleren alltid enig i det, men det handlet om det; å fornye lag og spenningen i å få inn nye spillere.

Det finnes nok av liknende eksempler, der spillere som helt klart bemerket seg i United-drakta, forlot klubben, og ofte til en ligarival.

- Du nevner spillere som Teddy (Sheringham), (Andy) Coley, (Dwight) Yorkey som var brilliante spillere og (Jaap) Stam - hvilken klassestopper han var, sier Scholes.

Sistnevnte forlot imidlertid klubben til fordel for italiensk fotball og Lazio.

- Han (Ferguson) hadde et system og han prøvde bare å erstatte stjernene han hadde med andre toppspillere som var ganske like i den posisjonen. Derfor fortsatte bare laget å være en storklubb, sier Scholes, som blant annet var med å vinne 11 Premier League-titler med Manchester United.

United spiller neste kamp lørdag 21.00, og motstander er West Bromwich. Kampen kan du som vanlig følge i vårt livesenter.

