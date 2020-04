Paul Scholes sammenligner Bruno Fernandes med to United-legender

Paul Scholes åpner opp om egen karriere - og hvorfor signeringen av Bruno Fernandes kan være et vendepunkt for Manchester United.

Bruno Fernandes rakk akkurat å sette fyr på Premier League etter overgangen fra Sporting Lisboa, før koronakrisen satt en midlertidig stopper for fotballspill på balløya.

Det var tydelig at United hadde savnet en midtbanetype med portugiserens egenskaper, og selv en av de aller største til å ikle seg den røde United-drakta - Paul Scholes - har latt seg imponere av eleganten.

Sammenligner Fernandes med United-legender

- Det som er med Bruno, er at han ikke ser ut som en ren midtbanespiller for meg - han er en 10er. Han er fantastisk med ballen, alltid med blikket riktig vei og han er akkurat den typen United trengte, sier Scholes i et intervju med BBC.

Scholes ramser opp en rekke kvaliteter han mener United har manglet, men nå erværvet seg med signeringen av Fernandes - og sammenligner han samtidig med to ikoniske United-legender.

- De manglet kvalitet på midten, og det er nettopp det han bringer med seg. Han kan mate angrepsspillerne med baller, han har et bra skuddbein og han ser ut som en skikkelig leder i tillegg. United har manglet det, mener United-legenden.

- Det gjenstår å se om han passer i et tospann på midten. Han er mer som en Eric Cantona, eller Teddy Sheringham - han har evnen til å passere spillere. Han er en spiller som har bragt med seg det som virkelig har manglet på Old Trafford i lang stund, og han ser ut til å ha gitt nytt liv til supporterne. Laget spiller bra igjen- og de scorer mål, forklarer Scholes videre.

IMPONERT: Paul Scholes har latt seg imponere av Uniteds januarsignering. Foto: Simon Cooper (Pa Photos)

- United er fortsatt et stykke bak, men de har hentet en briljant spiller som tilsynelatende har knyttet alt sammen. Uniteds spillergruppe var bra, men de manglet den ene spilleren som kan utgjøre forskjellen - som David Silva eller Kevin de Bruyne, som er selve limet i angrepsbevegelsene til Manchester City, konstanterer den tidligere Premier League-spilleren.

Før koronaviruset satt en midlertidig stopper for fotball i Europa, var United inne i sin beste form denne sesongen - anført av nettopp Fernandes. Nå mener Scholes det er grunn til å være optimistisk for hva som er i vente, i alle fall hvis det er United du holder med.

- Jeg synes fortsatt United ser litt bakpå ut til tider, men det har bedret seg etter ankomsten til Fernandes. Manchester City og Liverpool er uansett lysår foran. United trenger tre eller fire signeringer til som kan bidra, men for første gang på lang tid ser det ut som de er i stand til å minske avstanden til toppen.

Avslører landslagsbeslutningen

Med svimlende elleve Premier League-titler, to Champions League-seire og 66 landskamper til hans navn - er det liten tvil om at Scholes huskes som blant de største i engelsk fotballs rike historie.

Til tross for det, så er det engang slik at Scholes aldri var den største spilleren på landslaget, og han ga seg for England i en alder av bare 29 år.

Scholes sier til BBC at det ikke handlet om managerens taktiske valg - heller sine egne prioriteringer på den tiden.

- Jeg angrer på at jeg ga meg på landslaget så tidlig. Jeg fortsatte å spille fotball for Manchester United, og stilen min endret seg. Jeg hadde tidligere vært en spiller som var forventet å score mål konstant for England, og det var det jeg ble vurdert på, sier Scholes.

Og legger til:

- Sir Alex Ferguson ønsket at jeg skulle fortsette å spille til godt inn i 30-årene mine, og jeg trengte en ny posisjon. Jeg ble flyttet lenger ned på banen og kontrollerte spillet, og jeg var aldri den spilleren for England.

Scholes legger også til at Steven Gerrard og Frank Lampard var to spillere i verdensklasse - og han forstår godt hvorfor Sven-Göran Eriksson valgte å satse på det tospannet sentralt på banen.

VERDENSKLASSE: Slik omtaler Paul Scholes midtbaneduoen Frank Lampard og Steven Gerrard. Foto: Liu Jin (AFP)

Forteller hvilken klubb som var interessert

Som kjent så spilte Paul Scholes hele sin profesjonelle karriere for Manchester United.

Nå forteller Scholes selv hvorfor han aldri vurderte å forlate barndomsklubben sin.

- Jeg ble aldri fortalt at noen klubber var ute etter meg. Jeg hadde en telefonsamtale med en agent, som ringte meg under EM i 2000 for å spørre om jeg ville vært interessert i en overgang til Inter, men det er også den eneste samtalen jeg har hatt om det. Jeg hørte aldri noe mer, sier Scholes, og legger til:

- Jeg spilte for barndomsklubben min. Jeg var en Manchester-gutt og vi vant trofeer hele tiden. Hvis manageren hadde fortalt meg at han ikke ønsket meg mer, ville jeg definitivt tatt en overgang hvis det var en storklubb som var ute etter meg. Men jeg trengte aldri å tenke på Barcelona, Real Madrid eller AC Milan, for jeg var i verdens største fotballklubb uansett.