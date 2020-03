Paulo Dybala forteller om kampen mot korona: - Kunne knapt puste

Den argentinske superstjernen er en av flere fotballstjerner som den siste tiden har testet positivt for viruset.

Den argentinske superstjernen ble den tredje bekreftede Juventus-spilleren som hadde fått koronaviruset, da det tidligere denne uken kom frem at også Dybala hadde fått smitten.

Tidligere har stjernene Daniele Rugani og Blaise Matuidi bekreftet at de er smittet av viruset, som herjer på verdensbasis. Italia er blant nasjonene som er rammet hardest av den pågående krisen.

Det gjorde også at Serie A var den første av de store ligaene til å stoppe ligaspillet, etter at pandemien herjet i spesielt den nordlige delen av landet.

KORONAVIRUSET: Slik påvirker det idretten

Kamp mot viruset

Ifølge Johns Hopkins, så er det 80.000 mennesker i Italia som har fått viruset. De hevder videre at drøye ti prosent av disse har mistet livet til koronaviruset. I skrivende stund er det kun USA og Kina som har flere smittede enn Italia.

En av de som er smittet, slik nevnt er Dybala. Han åpnet opp om hvordan han har slitt som følge av å ha fått viruset:

- Jeg fikk sterke symptomer, men jeg føler meg mye bedre nå. Jeg kan bevege meg, gå rundt og begynner å trene, sier argentineren til Juventus' hjemmeside, som siteres av engelske The Mirror.

- Jeg kunne knapt puste, jeg kunne gjøre noe som helst etter fem minutter. Musklene mine gjorde vondt. Heldigvis er jeg og Oriana (Dybalas kjæreste, jour.amn) mye bedre nå, sier Dybala.

Smitten har herjet i den italienske fotball i lengre tid nå, og flere av Serie As spillere har avlagt positive tester. Blant dem er norske Morten Thorsby, som til daglig spiller i Sampdoria.

Blant klubbene som også har blitt påvirket av smitten er Champions League-laget Atalanta. De ønsket Valencia velkommen til Bergamo i Europas gjeveste klubbturnering for kort tid siden.

Siden har man blitt sterkt kritisert for å la den kampen i det hele tatt finne sted, da området rundt Bergamo var svært utsatt for smitten. Valencia har selv siden bekreftet at flere av deres spillere har fått viruset.

Avlyst

Flere av de største idrettsarrangementene verden over har enten blitt stoppet, utsatt eller flyttet som følge av den pågående pandemien som herjer over hele verden.

Tidligere har UEFA bekreftet at de flytter EM til neste sommer, og har fått med seg CONMEBOL som flytter Copa América med et år. UEFA har også bekreftet at Champions League-finalen er utsatt inntil videre.

Det er også blitt kjent at Sommer-OL i Tokyo heller ikke kommer til å gå av stabelen denne sommeren, og det jobbes med alternative løsninger for å finne ut hvordan leke skal avholdes.

For fotballens del har Premier League, Serie A, Bundesligaen og La Liga i tur og orden stoppet sitt ligaspill inntil videre. I skrivende stund er det ingen av de store europeiske ligaene som lar ballen trille på sine arenaer.

Heller ikke i Norge har man planer om å sette i gang serien. Opprinnelig skulle Eliteserien vært sparket i gang neste helg, men dette er siden blitt utsatt to ganger.

Tidligere denne uken kom meldingen fra Norges Fotballforbund om at grunnet de nye smitteverntiltakene i Norge, så har man valgt å flytte seriestarten til slutten av mai.

Også Norges playoff-kamp mot Serbia, som egentlig skulle fine sted på Ullevaal Stadion 26. mars, har blitt flyttet. Ifølge UEFA håper man på å få gjennomført oppgjøret i juni.