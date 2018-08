Briten Adam Peaty forbedret sin egen verdensrekord på 100 meter bryst til 57,00 sekunder da han sikret seg EM-gullet på distansen i Glasgow lørdag.

Det var 13/100 deler bedre enn hans gamle bestenotering fra OL i Rio for to år siden, og det var bare innslaget som hindret han til å bli førstemann under 57 sekunder. Sølvet gikk til landsmannen James Wilby tok sølvet med 58,54.

Russiske Anton Tsjupkov tok bronsen med 58,96.

(©NTB)

