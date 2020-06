Pedersen avgjorde på overtid mot FKH

Branns nye kaptein ble helten mot Haugesund.

HAUGESUND - BRANN 1-2:

Artikkelen oppdateres!

Det så ut til å gå mot 1-1 og poengdeling mellom Brann og FKH etter at Robert Taylor og Niklas Sandberg hadde scoret hvert sitt mål i andreomgangen.

Men Daniel Pedersen som tidligere denne uken ble tildelt kapteinsbindet i Brann, ville det annerledes.

På overtid stanget dansken inn vinnermålet på en corner og Brann kunne dermed juble for samtlige tre poeng.

- Det var fantastisk. Det var deilig. Det er dette vi har jobbet for, sier Pedersen til Eurosport etter kampen.

Dansken ble hentet fra Lillestrøm i vinter og gleder seg nå over å være i Brann.

- Jeg er veldig glad for å være her og jeg er veldig glad for den rollen jeg har fått, forteller Pedersen.

AVGJORDE: Daniel Pedersen headet inn vinnermålet. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Sjansefattig førsteomgang



Det var på ingen måte noen sjanserik førsteomgang mellom FKH og Brann onsdag kveld, men det var gjestene fra Bergen som hovedsaklig stod for det lille som ble skapt.

Bergenserne prøvde å legge et lite press på hjemmelaget, men ble som regel stoppet av et kompakt FKH-forsvar.

Nesten 40 minutter tok det før Brann kom til kampens første virkelige målsjanse da Daouda Bamba fikk avslutte fra cirka 15 meter, men skuddet gikk rett på Helge Sandvik i FKH-målet.

Hjemmelaget slet i likhet med Brann å spille seg gjennom forsvaret og klarte ikke å utnytte overgangene de fikk i løpet av førsteomgangen.

- Det eneste positive er at vi er med i kampen ennå, sa FKH-trener Jostein Grindhaug til Eurosport i pausen.

Trøbbel for Forren og scoring

Vegard Forren var en av dem som hadde gjort det vanskelig for hjemmelaget før pause etter at han fikk sin debut som Brann-spiller i Eliteserien, men i starten av andre omgang var det stopp for den tidligere Molde-stopperen.

Midtstopperen satte seg ned i gresset og skal ha merket en irritasjon i lysken. Dermed ble han byttet ut med Bismar Acosta.

- Det er trist selvfølgelig for Vegard Forren i sin første kamp i Brann-drakt. Det at det kommer rett etter pause er jo ikke spesielt oppsiktsvekkende hvis treningsgrunnlaget er veldig tynt og du drar til med en liten sprint etter å ha sittet inne i garderoben en stund, kommenterte Eurosport-ekspert Skullerud.

FRA START: Vegard Forren fikk muligheten mot Haugesund fra start. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Brann fikk imidlertid noe å glede seg over bare noen minutter senere da Kristoffer Barmen foran mål headet til lagkamerat Robert Taylor som satte inn 1-0 for gjestene.

Straffe til Haugesund

Det var fortjent at Brann tok ledelsen, men jubelen ble nokså kortvarig for de rødkledde. Etter 60 minutter pekte nemlig dommeren på ellevemeteren etter at 19 år gamle Ole Martin Kolskogen dyttet Fredrik Pallesen Knudsen inne i Branns sekstenmeter i forbindelse med en dødball til FKH.

- Det er klønete av 19-åringen, kommenterte Skullerud på Eurosport.

VARIERENDE DEBUT: Ole Martin Kolskogen gjorde mye bra, men ga bort en straffe til Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Fra straffemerket var Niklas Sandberg sikker og banket inn utligningen for FKH.

Dermed så det ut til å gå mot poengdeling mellom de to vestlandslagene, men på overtid fikk Brann hjørnespark. Corneren slo Fredrik Haugen inn og foran mål stanget Daniel Pedersen inn vinnermålet.