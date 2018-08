Pedersen i scoringshumør i overlegen Strømsgodset-seier

Strømsgodset kjørte over Bodø/Glimt og vant fortjent 4-0 da Marcus Pedersen satte inn mål nummer 12 og 13 for sesongen.

Strømsgodset leverte festfotball på Marienlyst og vant fullt fortjent søndag kveld. Marcus Pedersen satte inn 1-0 på straffe i den første omgangen, før Tokmac Nguen og Lars Sætra økte ledelsen til 3-0 etter pause. Med et drøyt kvarter igjen å spille satte Pedersen inn sitt andre mål for kvelden.

– Vi er veldig gode offensivt hele kampen. I første omgang slipper vi til to-tre sjanser som jeg ikke er så «happy» med. Vi har trent mye på det defensive den siste tiden og jeg var litt bekymret etter Kristiansund-kampen. Det var bedre i dag, men vi har fortsatt mer å gå på, sier Bjørn Petter Ingebrigtsen til NTB etter kampen.

Seieren var Strømsgodsets første siden «BP» skrev ny kontrakt som gjør ham til permanent trener for klubben.

– Det er deilig å være tilbake. Jeg elsker dette her.

Med 4-0-seier distanserer Strømsgodset tabellnabo Bodø/Glimt. Laget forblir fortsatt på 11.- plass med 20 poeng, men luken ned til bortelaget er nå på fire poeng.

Marcus Pedersen scoret to nye mål i søndagens kamp. Nå har spissen fem mål ned til Erling Braut Håland i kampen om toppscorertittelen. Han vil likevel ikke snakke for mye om antall mål.

– Suksessfaktoren min er at jeg tenker på neste kamp. Hvis ikke blir jeg ukonsentrert. Men jeg kan si at dersom Strømsgodset spiller slik som i dag resten av sesongen, så blir jeg toppscorer. Det er jeg sikker på, forteller han til NTB.

Sjansesløseri

Allerede etter minuttet var Philip Zinckernagel nære å sende bodøværingene i ledelsen, men Espen Bugge Pettersen reddet forsøket. Det var imidlertid lite keeperen kunne gjøre da Brede Moe headet i tverrliggeren bare 30 sekunder senere. Den spinnville starten på oppgjøret fortsatte da Amahl Pellegrino avsluttet centimeter utenfor før det var spilt tre minutter på Marienlyst.

Etter 13 minutter var Patrick Berg klønete i egen sekstenmeter. En feilvendt Tokmac Nguen ble lagt i bakken og Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket. Marcus Pedersen var sikkerheten selv og satte inn mål nummer 13 for sesongen. Like etterpå kunne spissen doblet ledelsen, men en vanvittig redning fra Ricardo i Bodø/Glimt-målet avverget scoring.

– Vi starter litt svakt, men slipper etter hvert ned skuldrene og spiller slik som vi skal. Da er vi veldig gode, sier Marcus Pedersen.

Strømsgodset var det førende laget, men gultrøyene fra Bodø sto imot anført av en god Brede Moe i midtforsvaret. Eirik Ulland Andersen var nære da han brente til på en volley fra ti meter, men Ricardo fikk opp armene og reddet forsøket.

Avgjorde etter pause

Etter en time avgjorde Nguen kampen på Marienlyst. Bassel Jradi vippet ballen gjennom til Pellegrino, som fikk tuppet den forbi Ricardo. Da hadde Nguen få problemer med å sette sitt tredje mål for sesongen.

Bodø/Glimt fikk riktignok en enorm sjanse under minuttet etter 2-0-målet. Zinckernagel avanserte framover i banen, før han spilte fri Opseth alene med Bugge Pettersen. Bortelagets toppscorer måtte avslutte med høyrefoten og skuddet snek seg utenfor.

I stedet var det Strømsgodset som økte ledelsen ytterligere etter 64 minutter. En corner fra Ulland Andersen fant hodet til Lars Sætra som headet inn 3-0.

Med et drøyt kvarter igjen å spille var Pedersen frampå for andre gang i kampen. Et perfekt utført innlegg fra Vilsvik, ble etterfulgt av en like perfekt avslutning fra spissen som satte inn sitt 13.- mål for sesongen.

(©NTB)

Mest sett siste uken