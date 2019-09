Pedersen med drømmescoring da Haugesund gikk til cupsemifinale

Venstrebacken måkte ballen i krysset fra langt hold i seieren mot Mjøndalen.

MJØNDALEN - HAUGESUND 1-3:

Kampen var 18 minutter gammel da Thore Pedersen fikk ballen til venstre utenfor Mjøndalens sekstenmeter. 23-åringen ventet til ballen var på vei ned mot bakken, før han banket løs på halv volley.

Ballen gikk i en bue over Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund før den duppet ned i målvaktens venstre hjørne til det som må være en kandidat til årets mål i cupen.

- Hva i alle dager, for et prosjektil!, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter scoringen, før hans medkommentator Morten Morisbak Skjønsberg noe mer nøktern konstaterte at Faye Lund nesten ikke kunne lastes for drømmetreffet.

Scoringen sendte gjestene i føringen før hvilen, mens scoringer fra Martin Samuelsen og Tobrjørn Kallevåg til slutt sørget for 3-1-seier og avansement til cupens semifinale for Jostein Grindhaugs lag.

Olivier Occean skapte spenning i kampen med sin 1-2-scoring i sluttminuttene, men Kallevåg punkterte kampen da blåste ballen i krysset etter 86 minutter.

Haugesund slår dermed følge med Ranheim etter deres seier mot Fram Larvik tidligere onsdag.

Dommertabbe

Det kunne imidlertid gått annerledes, og en situasjon i det 57. minutt vil bli diskutert lenge i Mjøndalen. Jakob Bergström kom alene med keeper etter at en Haugesund-spiller sendte et klareringsspark mot eget mål, men dommer Kristoffer Hagenes valgte å blåse offside selv om ballen kom fra motspiller.

At TV-bildene viste at Bergström ikke engang var i offsideposisjon gjorde ikke Mjøndalen-leiren mer positivt innstilt overfor dommeren. Protestene var kraftige, og etter kampen innrømmer dommer Kristoffer Hagenes at gal avgjørelse ble tatt.

- Når vi ser bilder her, er det soleklart at ballen kommer fra en gul spiller. Det skal ikke være offside, og det løpet skulle ikke vært avvinket. Når vi ser bilder her, er det ikke tvil om at teamet bommer, og det er fasit - ærlig og åpent, sier dommeren til NRK etter kampslutt.

Rett etter ble Christian Grindheim tatt hardt og lå nede en liten stund, men 36-åringen reiste seg og regisserte angrepet som punkterte kampen. Han kom fram på høyresiden og slo et perfekt innlegg. Samuelsen knuste Quint Jansen i lufta ved lengste stolpe og stanget ballen inn.

Gode redninger

Mjøndalen dominerte kampen i første omgang og hadde flere gode sjanser, den største da Bergström i det 38. minutt kriget seg forbi flere Haugesund-spillere inne i feltet og kom alene med keeper. Helge Sandvik svarte med en god redning.

Målvakten var god også da Jibril Bojang nikket fra kort hold etter corner midtveis i 2. omgang, men ikke like patent da han ga retur rett i beina på Occean etter Bojangs avslutning ved Mjøndalens redusering.

I fjor hentet Mjøndalen opp to mål mot Haugesund i cupen, men tapte etter straffesparkkonkurranse. Denne gang ble ikke avslutningen like dramatisk, takket være tre vakre Haugesund-scoringer. Den første var den aller vakreste.