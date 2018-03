Pedersen scoret to da Strømsgodset og Stabæk delte poengene

Godsets superspiss var nære hat trick i første serierunde.

STRØMSGODSET - STABÆK 2-2

Strømsgodset og Stabæk delte poengene i en heseblesende kamp, som til slutt endte 2-2 på Marienlyst. Allerede etter 17 sekunder fikk vi 2018-sesongens første scoring, da Marcus Pedersen bredsidet ballen i mål for hjemmelaget.

Franck Boli og Ohi Omoiujanfo snudde kampen i løpet av den første omgangen, og Toni Ordinas' gutter ledet 2-1 etter de første 45 minuttene. I pausen holdt ikke Pedersen igjen om hvor skuffet han var over eget lag.

- Vi er grisedårlige, vi er f*** ikke på forsvarsmessig eller offensivt. Vi må opp ti hakk for å vinne denne matchen her, sa Marcus Pedersen til Eurosport i pausen.

Det skulle ikke ta lang tid før Pedersen selv tok ansvar, og hamret inn 2-2 for hjemmelaget tidlig i den andre omgangen. 27-åringen fra Hamar var farlig frempå flere ganger, men maktet ikke å overliste Sayouba en tredje gang.

Poengdeling i første serierunde betyr at de to lagene legger seg på en delt femteplass etter at store deler av den første serierunden er spilt. Oppgjøret var det eneste som endte uavgjort av lagene som spilte kl 18 på lørdag.

Les mer: Irritert LSK-trener: - Avlys kampen!

Først i 2018



Det skulle ikke ta mer enn 17 sekunder før 2018-sesongens første scoring kom på Marienlyst. En lang ball opp fra Jonathan Parr ble headet inn i boksen av Andreas Hanche-Olsen, og falt perfekt for Marcus Pedersen.

Alene med keeper Mandé Sayouba gjorde ikke Godsets superspiss noen feil, og sendte hjemmesupporterne til himmels.

- For en drømmestart på den nye sesongen! Det er en av de raskeste scoringene i Eliteseriens historie. De mener alvor, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre etter Godsets fantastiske åpning.

Den gode starten skulle likevel ikke leve lenge for Godset. Kun to minutter senere svarte nemlig gjestene da Ohi Omoijuanfo la ned Hugo Vetlesens langpasning.

Franck Boli fikk æren av å avslutte angrepet, og Toni Ordinas' menn hadde utlignet på Marienlyst. Samme mann var på farten kvarteret ut i kampen og falt etter en duell med Lars-Christopher Vilsvik. Ivorianeren ville ha straffe, men fikk gult kort for filiming.

Det gikk tid mellom sjansene, og hjemmelaget slet virkelig med å åpne Stabæk utover i kampen. Bassel Jradi fikk en sjansen etter 24 minutter spilt, men banket ballen på feil side av Sayoubas nettvegg.

I GANG: Ohi Omoijuanfo satte sesongens første mot Strømsgodset.

Stabæk-keeperen måtte i aksjon like etter halvtimen spilt da Pedersen testet skuddfoten fra distanse. Sayouba hadde få problemer med å holde skuddforsøket fra Pedersen.

Ohi introduserte seg offensivt like etter da han satte keeper Espen Bugge Pettersen på prøve. Keeperveteranen klasket ballen unna, men var advart mot at Stabæks landslagsspiss var het på grøten.

Like før pause viste nemlig Ohi at han blir å regne med også denne sesongen. Boli sendte kraftspissen på kontring, og ingen kunne stoppe Holmlia-gutten fra å gi Stabæk ledelsen.

Han banket ballen i mål, og gjorde at bæringene kunne smile bredest etter de første 45 mninuttene i Drammen.

- Bang! Gjestene har snudd i Drammen! Ohi Omoiujuanfo, brennhet i 2017 og vil ikke være noe dårligere i 2018, sa Myhre fra kommentatorplass.

Les mer: Harry Kane måtte av med ankelskade for Tottenham

Stormløp



Det skulle ikke ta stort mer enn fem minutter av den andre omgangen før Pedersen viste seg frem igjen. På ny slet Hanche-Olsen med å klarere på hodet, og nok en gang var Pedersen våken. Ballen falt perfekt ned til Pedersen som dunket inn 2-2 for Godset.

Eirik Ulland Andersen prøvde å involvere seg mer i den andre omgangen, og etter timen spilt hamret han til fra distanse. Skuddet tok en dupp, og suste like over Sayoubas tverrligger.

Han var også involvert i det 67. minutt da han la ballen perfekt inn til Pedersen, som klinket til på hel volley. Ballen suste like utenfor Sayoubas lengste stolpe.

Pedersen var kun marginer fra å sette inn sitt tredje på akrobatisk vis da Jradi fant tankspissen med et herlig innlegg. Pedersens brassespark ble klasket over tverrliggeren av den ivorianske burvokteren.

En strek i regningen for Strømsgodset var at playmaker Jradi måtte av banen med en skade ti minutter før slutt. Han ble erstattet av debutant Mustafa Abdellaoue.

Godset fortsatte å trykke på og Herman Stengel kunne fått en drømmedebut for Strømsgodset da han holdt på å vri ballen i mål fra distanse for Godset. Igjen måtte Sayouba ut i strekk.

Pedersen fortsatte å teste skuddfoten fra distanse, samt på volley, men slet med å få overlistet Sayouba for tredje gang denne søndagskvelden.

Med et Godset-stormløp, så åpnet det seg masse plass andre veien. Ohi fikk spilt igjennom John Hou Sæter, og midtbanemannen hadde fri bane inn på mål.

Kun en sen inngripen av Jonathan Parr stoppet Hou Sæter fra å sette inn 2-3, og sikre at Stabæk kunne ta med seg alle poengene tilbake til Nadderud.

Ulland Andersen hadde muligheten til å bli helten med et frispark like utenfor boksen på overtid. Dessverre for drammenserne gikk ballen i muren, og suste ut til corner.

Etter corneren suste Stabæk på corner, og alene med keeper Bugge Pettersen burde Ohi ha sikret seieren for Stabæk. Keeperveteranen fikk en hånd på ballen, og dermed ebbet det hele ut i 2-2 mellom Strømsgodset og Stabæk.

Mest sett siste uken