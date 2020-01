Pedersen tilbake i verdenscupen etter kjempehelg

Landslagshopper Robin Pedersen er tilbake når verdenscupsirkuset i hopp forflytter seg til polske Zakopane kommende helg.

Stålkameratene-hopperen vant søndagens kontinentalcuprenn i tyske Klingenthal. Lørdag ble han nummer tre samme sted.

Comebacket skjer under hoppfesten i polske Zakopane til helgen.

– Det er veldig godt å være tilbake i World Cup etter en bra helg i kontinentalcupen, sier Pedersen.

Ranværingen lyktes ikke i den tysk-østerrikske hoppuka og ble til slutt nummer 43 sammenlagt. I etterkant prioriterte han trening på hjemmebane.

Til rennene i Zakopane erstatter han Anders Håre.

Landslagssjef Alexander Stöckl tror på en opptur i Polen. I helgens renn i Titisee-Neustadt ble Johann André Forfangs fjerdeplass lørdag høydepunktet.

– Vi har fortsatt noe å gå på for å kjempe om plasseringer på pallen, men jeg er trygg på at Zakopane kan gi oss et løft, sier Stöckl.

Følgende seks norske hoppere reiser til rennene Polen:

Andreas Buskum (Lensbygda), Johann Forfang (Tromsø SK), Robert Johansson (Søre Ål), Marius Lindvik (Rælingen), Robin Pedersen (Stålkameratene), Daniel-André Tande (Kongsberg).

Det hoppes kvalifisering i Zakopane fredag, mens det er lagkonkurranse lørdag og individuelt renn søndag.

(©NTB)