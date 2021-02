Pedro (22) var uønsket i Premier League-klubb. Nå hevdes han å være verdt 600 millioner kroner: - En stor tabbe

Den engelske klubben tvilte på om midtbanespilleren kunne slå gjennom på A-laget. Nå skal han være på radaren til Liverpool og Manchester United.

Portugiseren Pedro Goncalves, også kjent under kallenavnet «Pote», har vært i strålende form for Sporting denne sesongen. I skrivende stund har han nettet 14 ligamål på 17 kamper for klubben.

22-åringen sammenlignes allerede med en annen som har gjort stor suksess i Sporting, nemlig Bruno Fernandes, som nå herjer for Manchester United.

Det snakkes allerede om at Pedro Goncalves kan komme til å gjøre det samme som landsmannen og han kobles med klubber som Liverpool og Manchester United. Ifølge The Athletic ligger prislappen på rundt 50 millioner pund for midtbanemannen. Det tilsvarer rundt 600 millioner norske kroner.

«Pote» har i løpet av kort tid etablert seg som et av de store stjerneskuddene i Portugal. Han ble hentet til Sporting fra Famalicao så sent som i august 2020.

Fortid i PL-klubb

Før det har han en fortid i klubber som Valencia og Wolverhampton og spesielt sistnevnte klubb burde kanskje holdt på spilleren noen sesonger til.

Da Wolves lot midtbanespilleren gå til Famalicao i 2019, så innkasserte de rundt 200.000 pund for overgangen, skriver The Athletic. Premier League-klubben sikret seg også 20 prosent av de to neste overgangene til spilleren. Etter at han ble solgt til Sporting i fjor, fikk ulvene rundt 1,3 millioner pund inn i banken.

Wolves har også rett på 20 prosent av «Potes» neste overgang, men selv om spilleren blir solgt for 40-50 millioner pund, blir gevinsten kun 8-10 millioner pund.

I dagens fotball, der slike juveler ikke akkurat er på billigsalg, kan det tenkes at Wolves i stedet ønsker de fortsatt hadde spilleren, foran videresalgsklausulen.

Bakgrunnen for at Premier League-laget lot spilleren gå i utgangspunktet skal være at de først og fremst så på ham som en sentral midtbanespiller da han spilte for klubbens U23-lag, men på A-laget var det stor konkurranse om plassene der.

Pedro Goncalves kjempet mot folk som Ruben Neves, Joao Moutinho og Leander Dendoncker om en plass i førsteelleveren. Morgan Gibbs-White var også foran ham om en plass på laget, mens Bruno Jordao i tillegg var en konkurren.

Journalist: - En stor tabbe

The Athletic, som har sett nærmere på hvorfor Wolves lot spilleren gå, skriver at han ble sett på som én av tre på midtbanen på U23-laget, men selv om han hadde imponert der og klubbens trenere anså ham som en spiller med et bra potensial, trodde de ikke at han var moden for å spille på førstelaget.

Dermed sto Premier League-klubben igjen med to valg: Låne ham ut eller selge ham. Wolves valgte det siste og fikk med seg den allerede nevnte klausulen i avtalen.

Et medlem av Wolves-staben forklarer salget av spilleren slik til The Athletic:

- Han kunne blitt lånt ut, men de mente det var best å selge spilleren. Ofte er det slik at om de får en permanent overgang bort, så blir spillerne raskere voksne. På lån føler ofte mange en ekstra trygghet i at de uansett kan returnere til hovedklubben sin.

- Når de blir solgt, tenker mange av disse gutta: «Dette er jobben min nå, jeg må virkelig skjerpe meg». Derfor følte vi dette var det beste valget med Pedro.

Journalist Matt Spiro i The Athletic er imidlertid ikke helt overbevist.

- Slik ting ser ut nå, gjorde Wolves en stor tabbe, skriver han i sin artikkel.

Etter at han forlot Wolves, har Pedro Goncalves fått en mer offensiv rolle i klubbene han har spilt for, noe som kan være en forklaring til at han har blomstret opp så voldsomt, men det er likevel ikke sikkert han hadde fått samme utvikling i England.

- Fin måte å tjene penger på

I Wolverhampton ville han da ha kjempet mot folk som Adama Traore, Diogo Jota (nå Liverpool) og senere Pedro Neto og Daniel Podence om en offensiv plass. Derfor kunne det blitt vanskelig å få en sjanse i Nuno Espirito Santos' mannskap.

Og 22-åringen er langt fra den eneste som har forlatt en Premier League-klubb, for så å blomstre opp et annet sted. Kevin De Bruyne er et godt eksempel på det, mens Nemanja Matic er et annet. Sistnevnte forlot Chelsea i 2011 til fordel for Benfica i Portugal og ble senere hentet tilbake til londonklubben for en stor sum penger.

Framgangen til spilleren etter at han ble solgt har blitt lagt merke til Wolves:

- Vi lot ham gå, men vi sikret oss en videresalgsklausul. Han har gjort det fantastisk bra siden han dro. Dette er en fin måte å tjene penger på. Om de ikke er gode nok, eller ikke passer helt inn slik Nuno ønsker, noe som ikke nødvendigvis er negativt, så er det en måte for klubben å tjene penger på, sier teknisk direktør Scott Sellars om Pedro Goncalves til Birmingham Mail.

Anført av en strålende Pote har Sporting festet et grep om ligatittelen i Portugal denne sesongen. Klubben topper tabellen, ti poeng foran rival FC Porto.

Skulle det holde helt inn for toppklubben, som ikke har vunnet den portugisiske toppdivisjonen siden 2002, venter Champions League-fotball neste sesong.

Agent: - Ikke noe konkret

Derfor skal heller ikke 22-åringen ha det travelt med å flytte på seg.

- Det er ingen tilbud som vi finner interessant akkurat nå og Sporting er heller ikke interessert i å selge Pedro, sier agent Jorge Pires ifølge The Athletic.

- Akkurat nå er det ikke noe konkret på gang og selv om det var det, ville ikke dette vært et bra tidspunkt for Pedro å dra videre, sier agenten.

Apropos agenter så er det et annet navn som kan knyttes tett til Pedro Goncalves. Superagent Jorge Mendes, som blant annet har vært en sentral skikkelse for folk som Cristiano Ronaldo og José Mourinho, har sine koblinger til spilleren.

Mendes har tilknytning til både Valencia, Wolves, Famalicao o Sporting - de klubbene Pedro Goncalves har vært i igjennom karrieren.

Og hvis det er Mendes som sitter og trekker i trådene i bakgrunnen, er det nok ikke usannsynlig å tro at midtbanemannen blir flyttet videre når tiden er moden.

