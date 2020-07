Pedro ferdig i Chelsea

Pedro Rodríguez har spilt sin siste ligakamp for Chelsea, sier Frank Lampard søndag. Foto: Luca Bruno, AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Etter søndagens seier over Wolverhampton bekreftet Chelseas manager Frank Lampard at Pedro Rodríguez har spilt sin siste ligakamp for de blåkledde.

Det skriver klubben på sin twitter-konto søndag. 32-åringen ble byttet inn etter 85 minutter da Chelsea slo Wolverhampton 2–0 i ligaens siste runde og sikret seg mesterligaplass kommende sesong. Målene ble scoret av Mason Mount og Olivier Giroud. – Lampard er takknemlig for profesjonaliteten og kvaliteten hans gjennom hele denne sesongen, skriver klubben. Spanjolen kom til Chelsea fra Barcelona i 2015 etter åtte sesonger i den katalanske storklubben. I Chelsea har Pedro vunnet Premier League, FA-cupen og scoret det andre målet da klubben slo Arsenal 4-1 i europaligafinalen i fjor. I årets ligasesong har han notert seg for én nettkjenning. (©NTB)