Pedro forlenget med Chelsea

Pedro har fått utvidet Chelsea-kontrakten med ett år til. Spanjolen er dermed bundet til Stamford Bridge-klubben ut 2019/20-sesongen.

Chelsea opplyste om forlengelsen på sine nettsider fredag formiddag.

– Jeg er glad for å være her. Det er viktig for meg bli værende i Chelsea for her er jeg komfortabel, sier Pedro.

31-åringen kom til London-klubben sommeren 2015. Da ble han hentet fra Barcelona.

– Vi er glad for å ha sikret oss Pedro i ett år til. Han har vist at han har kvaliteter, og vi ser fram til at han fortsetter å skinne under Maurizio Sarri, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Pedro står med 28 mål og 131 kamper for Chelsea. Han har vunnet både Premier League og FA-cupen i løpet av sine tre første år i klubben.

