Pelé-drakt gikk for 300.000 kroner

Pelé var i Oslo i 1989 for å kaste glans over fotballturneringen Norway Cup. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Drakten fotballegenden Pelé (79) hadde på seg i sin aller siste kamp for Brasil er solgt for over 300.000 kroner på en auksjon i Italia.

Edison Arantes do Nascimento – mye bedre kjent som Pelé – spilte sin siste landskamp mot Jugoslavia på Maracanã i Rio de Janeiro i juli 1971. Drakten ble solgt sammen med andre sportsrelikvier på auksjonshuset Bolaffi i Torino torsdag. Pelé, som regnes som en av fotballens aller største, spilte 92 landskamper, scoret 77 mål og vant VM tre ganger med Brasil i 1958, 1962 og 1970. (©NTB)

