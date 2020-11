Pelé om Maradona: – En dag spiller vi fotball sammen i himmelen

Brasil-legenden Pelé og Barcelona-stjernen Lionel Messi er blant mange fotballstorheter som sørger over Diego Maradonas bortgang.

Ofte er det nettopp Pelé og Maradonas navn som kommer opp når det diskuteres hvem som er tidenes beste fotballspiller.

Maradona døde onsdag, og Pelé har uttalt seg kort til Reuters om dødsfallet.

– En dag kommer vi helt klart til å sparke ball sammen i himmelen, sier han.

Pelé fylte nylig 80 år. Maradona ble bare 60.

– Diego er evig

Lionel Messi, av mange regnet som den beste aktive fotballspilleren i verden, kommer med rørende ord om sin helt Diego Maradona. De har begge spilt med nummer 10 og vært argentinsk landslagskaptein.

– En veldig trist dag for alle argentinere og for fotballen. Han har forlatt oss, men han drar aldri, fordi Diego er evig, skriver Messi i sosiale medier.

– Jeg vil spare alle de vakre øyeblikkene jeg opplevde med ham, og jeg ønsker å sende mine kondolanser til alle hans familiemedlemmer og venner. Hvil i fred, legger Barcelona-profilen til.

Hylles

Også Michel Platini, som vant EM med Frankrike i 1984 og Gullballen tre år på rad på 80-tallet, hyller Maradona.

– En bit av fortiden vår er borte, uttaler den tidligere Uefa-presidenten ifølge AFP.

Den nåværende Uefa-presidenten, Aleksander Ceferin, sier at han ble sjokkert over nyheten om Maradonas død.

– Jeg er dypt lei meg over å høre om bortgangen til Diego Maradona, en av verdensfotballens største og mest ikoniske karakterer. Jeg var nylig i kontakt med ham for å ønske ham god bedring, og disse nyhetene kommer som et betydelig sjokk for meg, skriver Ceferin.

Den beste

Gary Lineker scoret Englands mål i den berømte VM-kvartfinalen mot Argentina i 1986, der Maradona gjorde 1-0 med «Guds hånd» og avgjorde med et dribleraid av de sjeldne. Briten holder Maradona som hans generasjons klart beste fotballspiller.

– Rapporter fra Argentina om at Diego Armando Maradona er død. Det klart beste spilleren i min generasjon, og muligens den beste noensinne. Etter et velsignet, men trøblete liv finner han forhåpentlig litt ro i Guds hender, skriver Lineker på Twitter.

(©NTB)

