Pellegrini fikk sparken i West Ham

West Ham bekrefter lørdag kveld at de har avsluttet samarbeidet med Manuel Pellegrini.

Saken oppdateres

Det skriver West Ham i en pressemelding kun timer etter tapet mot Leicester på hjemmebane.

London-klubben gikk på et 1-2-tap mot et Leicester som stilte uten flere av sine største stjerner.

Etter syv tap på de siste ni kampene er når chilenske Pellegrini ferdig i klubben. West Ham ligger på 17.plass på tabellen.

Pellegrini har vært manager i West Ham i 18 måneder.

West Ham-sjef David Sullivan uttaler seg om endringen klubben nå velger å gjøre.

- Det er med stor skuffelse at vi har sett oss nødt til å ta denne avgjørelsen. Manuel er en gentleman og det har vært en sann glede å arbeide med noen av hans kaliber.

- Det er uansett klart at en endring er nødvendig for å få klubben tilbake på riktig vei, i tråd med våre ambisjoner denne sesongen. Vi følte at dette var nødvendig å handle for å gi en ny manager så mye tid som mulig for å forsøke å nå være mål.