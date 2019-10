Pellegrino med hattrick da Kristiansund slo Viking

Amahl Pellegrino ble kampens store spiller med tre scoringer da Kristiansund slo Viking 4-2 i Eliteserien i fotball søndag.

Med seieren klatret Kristiansund opp på sjetteplass på tabellen. Viking har to poeng mer på femteplass.

Tre scoringer er ikke hverdagskost for matchvinner Pellegrino.

– Det var første gang. Dette var gøy, selv om kampen ikke var så bra. Sinnsykt Hawaii. Det er gøy at det flyter litt for oss. Det gjorde ikke akkurat det på vårparten, sa Pellegrino til Europsport, etter seieren.

I Viking-leiren var skuffelsen stor.

– Det var nok av sjanser men vi var ikke effektive nok. Vi slapp også inn mål for lett, sier Vikings Bjarne Berntsen til Eurosport etter kampen.

Viking styrte

Viking satte som forventet preg på søndagens kamp allerede fra start, men det var Kristiansund som sørget for kampens første målsjanser.

Utteling ble det likevel ikke, selv om Flamur Kastrati var nær et par ganger. Viking var også farlig frampå, men Zymer Bytyqis skudd fra 16 meter traff tverrliggeren.

Rett før pause serverte Amahl Pellegrino en scoring fra øverste hylle etter en målgivende pasning fra Torgil Gjertsen. Fra 16-meteren sendte han ballen i mål og hjemmelaget i ledelsen 1-0.

– Det var godt spill av gutta, jeg har ikke en vanskelig jobb, akkurat. Jeg synes det har vært en veldig rotete kamp, vi må steppe opp og ta vare på sjansene våre, sa Pellegrino til Eurosport etter første omgang.

Hattrick for Pellegrino

I andre omgang tok det ikke lang tid før Viking slo tilbake. Fredrik Torsteinbø hamret ballen i mål med venstrefoten og utlignet tidlig til 1-1 for gjestene.

Så gjorde imidlertid Pellegrino sitt andre for dagen. Spissen satte 2-1 i høyre hjørne og førte hjemmelaget tilbake i ledelsen. Og han var ikke ferdig med det.

Like etter plasserte spissen ballen lekkert bak Viking-keeper Amund Wichne og gjorde hattrick for dagen. Pellegrino gjorde med det sitt tiende mål for Kristiansund etter overgangen fra Strømsgodset.

Dermed måtte Viking jakte en redusering. Den kom ved Rolf Daniel Vikstøl 18 minutter før full tid. Flere mål til gjestene ble det imidlertid ikke.

På overtid økte i stedet Kristiansund ledelsen da innbytter Sondre Sørli satte inn 4-2.

Viking møter Lilestrøm i neste runde, mens Kristiansund skal ut i lokaloppgjør mot Molde.

