Pellegrino og Kristiansund straffet formsvake Brann

Amahl Pellegrino sørget for at Kristiansund tok alle poengene med 1-0-seier over Brann. Bergenserne står nå med tre tap på sine fire siste kamper.

Kampen var kun et snaut kvarter gammel da Kristiansund-fansen kunne slippe jubelen løs. Sondre Sørli vartet opp med strålende forarbeid og sendte igjennom Amahl Pellegrino som satte inn 1-0 mellom beina på Brann-keeper Håkon Opdal. Pellegrinos scoring ble kampens eneste. Kristiansund var svært nær å sikre en større seier på eget kunstgress, men det ble kun én baklengs for gjestene. – Jeg er strålende fornøyd. All honnør til guttene. Vi legger null energi i værforholdene, og jeg synes vi spiller meget godt, og vi har flere enn de sjansene som vises. Men det er klart vi får bare uttelling én gang, og da lever kampen. Brann er et godt lag, men jeg synes vi står løpet ut, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Eurosport. Kristiansund har nå tatt ni poeng av ni mulige de tre siste kampene, mens Brann har tapt tre av sine fire siste oppgjør. Store sjanser Like etter scoringen fikk Brann avverget en gedigen dobbeltsjanse og det påfølgende hjørnesparket. Brann klarte rett og slett ikke å holde Kristiansunds tempo i starten. Etter 20 minutter spilt kom Sørli til avslutning fra kort hold, men bergenserne fikk avverget til hjørnespark. Selv om kampen roet seg betraktelig ned etter en innholdsrik første halvtime, var det Kristiansund klart nærmere 2-0 enn Brann var utligning. Etter en drøy time hadde Flamur Kastrati et godt frisparkforsøk som Opdal fikk bokset unna. På overtid fikk Bendik Bye en fin mulighet til å øke ledelsen, men skuddet endte til side for mål. Ufyselig vær Oppgjøret bar preg av dårlige værforhold, men publikum og de to vestlandslagene lot seg ikke pille på nesen. Over 4000 tilskuere valgte borte peiskos og TV-fotball for å oppleve oppgjøret på Kristiansund stadion. Seieren gjør at kun målforskjell skiller Brann på 5.- og Kristiansund på 6.-plass. Lagene har seks poeng opp til Odd på bronseplassen. Kristiansund gjester Lillestrøm neste runde, mens Brann får besøk av Haugesund. (©NTB)